Amazon, el gigante de ventas al detal por internet, desveló hoy, jueves, su nuevo servicio de juegos streaming Luna, que competirá con Stadia de Google, GeForce Now de la compañía Nvidia y con Xbox Game Streaming (también conocido como el projecto XCloud) de Microsoft.

La compañía fundada por Jeff Bezos también presentó modelos rediseñados de las bocinas inalámbricas Echo, una nueva cámara de seguridad Ring con un dron integrado y un modelo para utilizar en un automóvil, versiones actualizadas del enrutador (router) tipo mesh Eero, actualizaciones al equipo de streaming Fire TV Stick, y el Amazon Halo, una banda tipo reloj que monitorea calorías, latidos del corazón y rutinas de ejercicio.

Amazon Luna

El nuevo servicio de streaming de juegos buscará posicionarse en un mercado que no ha tenido mucha acogida entre las personas debido a costos y a la falta de una infraestructura de acceso al internet rápida y estable en los Estados Unidos.

El servicio estará disponible en los dispositivos de streaming Fire TV, al igual que en computadoras personales (PC), Macs y dispositivos de Apple con el sistema operativo iOS; la empresa luego añadirá compatibilidad con el sistema móvil Android de Google.

El precio introductorio de suscripción será de $5.99 e incluirá acceso a sobre 50 juegos que podrán jugarse en resoluciones de hasta 4K y a 60 frames por segundo (fps), incluyendo títulos como Control, Resident Evil 7, y Metro Exodus, entre otros. El servicio estará disponible, por el momento, en los Estados Unidos solamente. Amazon también venderá un mando inalámbrico que se conectará directamente a la nube, sin necesidad de parearlo a un dispositivo.

Al ser un servicio de streaming, el usuario no tiene que instalar el juego. Los servidores de Amazon se encargan de correr el programa y envían la acción por Internet hasta su dispositivo.

Stadia ha tenido poca acogida en el mercado pues, además de tener que pagar una suscripción (Google también ofrece acceso gratuito), también hay que pagar, individualmente, por la mayoría de los juegos. GeForce Now ofrece streaming de juegos, pero también ofrece acceso a los juegos que una persona ya tiene en servicios como Steam. Finalmente, Microsoft está en la última fase de pruebas para lanzar XCloud, y su suscripción es más asequible porque otorga acceso a sobre 100 juegos de la biblioteca del Xbox y Microsoft Game Studios.

Ciertamente Amazon cuenta con los recursos monetarios y de equipo para, finalmente, ofrecer un servicio de streaming de juegos decente. Amazon es uno de los operadores de servidores más grande del mundo, y su subdivisión Amazon Web Services (AWS) sirve como la espinal vertebral de miles de páginas web, comercios electrónicos y otras funciones que requieren enormes recursos de procesamiento.

Amazon Echo, Echo Dot, Echo Dot Clock y Echo Show

La compañía actualizó la apariencia externa de sus populares bocinas inalámbricas Echo y Echo Dot, pues ahora son esférides, casi como globos, y estarán disponibles, desde $49.99 hasta $100, en distintas terminaciones en tela y aluminio.

El Echo ($100) ahora utilizará un woofer de tres pulgadas y dos tweeters de 0.8 pulgadas, puede fungir como el centro de mando para controlar enseres inteligentes, apoya el nuevo servicio Sidewalk para enseres inteligantes y automatización del hogar, un procesador de inteligencia artificial AZ1, una modalidad que puede dictar libros a niños y configuración automatizada del sonido dependiendo del espacio en donde sea instalado.

Mientras, el Echo Dot ($49.99) utilizará una bocina de 1.6 pulgadas para una mejor reproducción de sonido, y el Echo Dot Clock ($59.99) añade un reloj a la parte frontal de la bocina.

Finalmente, la actualización del Echo Show ($249.99) tiene un motor en su base que orienta la pantalla automáticamente para permanecer visible sin importar en dónde se encuentre el usuario. Utiliza una pantalla de 10.1 pulgadas y las bocinas ofrecen sonido envolvente de 360 grados.

Sin embargo, al igual que con las versiones anteriores, Amazon no vende ni envía sus productos Echo a direcciones en Puerto Rico, por lo que tendrá que adquirirlos en Best Buy cuando estén disponibles.

Amazon Halo

Los amantes de los ejercicios y las personas que desean un asistente inteligente capaz de monitorear signos vitales y otros parámetros de salud ahora contarán con el Halo, una banda que se asemeja al Apple Watch, pero sin una pantalla.

El dispositivo costará $64.99 e incluye una suscripción de seis meses al servicio de monitoreo; renovar la suscripción le saldrá en $3.99 al mes.

Además de monitorear rutinas de ejercicio, calorías y actividad corporal, el Amazon Halo también registrará patrones de sueño y el porcentaje de grasa del cuerpo. Amazon prometió, además, no vender la información recolectada por el dispositivo.

Eero 6 y Eero 6 Pro

Los enrutadores tipo mesh reciben una actualización al estándar más reciente de redes inalámbricas, WiFi 6, y velocidades de hasta 900 Megabits por segundo, o 113 Megabytes, en el caso del Eero 6. El Eero 6 Pro promete velocidades de 1 Gigabit (125 Megabytes) y cobertura de hasta 2,000 pies cuadrados.

Además, los dispositivos pueden manejar hasta 75 conexiones distintas y actuar como mandos centrales para la automatización del hogar. El Eero 6 costará $129.99, mientras que el Eero 6 Pro tendrá un precio de $229. Amazon también tendrá disponibles paquetes con dos y tres unidades, por precios más altos.

Un enrutador tipo mesh le permite instalar una estación base cerca de su conexión física de cable, y luego expandir la cobertura a otros lugares de su residencia o negocio añadiendo extendedores que se comunican de forma inalámbrica con la base utilizando un canal dedicado para transmitir y recibir, lo que permite utilizar toda la velocidad de su conexión y trasnferencias por red más rápidas.

Al ser inalámbricos, tampoco tiene que preocuparse por instalar y llevar un cable de Ethernet hasta cada uno de los satélites.

Ring Car Alarm, Ring Car Cam y Ring Always Home Cam

Los timbres para puertas con cámaras integradas de Amazon permiten ver quién está en su entrada sin tener que abrir, y también le permite hablar con la persona. Pese a las preocupaciones por violaciones a la privacidad y vulnerabilidades descubiertas por investigadores, los sistemas Ring son extremadamente populares.

El Ring Car Alarm ($59.99) le permite conectar el dispositivo al puerto de servicio de su automóvil para recibir alertas en caso de que alguien entre a su vehículo e intente prenderlo. El Ring Car Cam ($199.99) es la versión de Amazon de una cámara para el dash de su automóvil e incluye funcionalidad que alerta a las autoridades de ser víctima de un accidente de tránsito.

No obstante, el Ring Always Home añade un dron con cámara al Ring original. Si desea ver qué está ocurriendo en el patio de su residencia, y no tiene una cámara de seguridad instalada, el dron contenido en el Ring Always Home Cam despega, viaja hasta donde usted le diga y muestra tomas en vivo mediante sus cámaras. Tendrá un precio de $249.99.

Fire TV Stick y Fire TV Stick Lite

El Fire TV Stick regular ($49.99) recibe un procesador más rápido, compatibilidad con Dolby Atmos y HDR (High Dynamic Range) e incluye un control remoto con funcionalidad de Alexa. Mientras, el Fire TV Stick Lite ($29.99) solo apoya resoluciones HD (1080p) y HDR, pero elimina Dolby Atmos.