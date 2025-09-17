Opinión
17 de septiembre de 2025
89°nubes dispersas
Científicos crean un modelo de IA para predecir futuras enfermedades

El Delphi-2M aprende a detectar esquemas en los datos sanitarios, antes de los diagnósticos, y en qué combinaciones y sucesiones se producen

17 de septiembre de 2025 - 1:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Científicos anunciaron el miércoles que habían creado un modelo de inteligencia artificial capaz de predecir diagnósticos médicos con años de antelación, basándose en la misma tecnología que ChatGPT de OpenAI. (Shutterstock)
Por AFP
Agencia de noticias

Científicos anunciaron el miércoles que habían creado un modelo de inteligencia artificial capaz de predecir diagnósticos médicos con años de antelación, basándose en la misma tecnología que ChatGPT de OpenAI.



Partiendo del historial clínico del paciente, la IA Delphi-2M “predice la prevalencia de más de 1,000 enfermedades” con años de antelación, según un estudio publicado por la revista Nature.

Los científicos, procedentes de instituciones del Reino Unido, Dinamarca, Alemania y Suiza, recurrieron a los antecedentes médicos de cerca de medio millón de pacientes de la base de datos biomédicos UK Biobank. Para tratar todos esos datos, utilizaron una tecnología similar a la de ChatGPT, un modelo de lenguaje basado inicialmente en contenidos textuales.

Comprender una secuencia de diagnósticos médicos equivale a “aprender la gramática de un texto”, explicó a la prensa Moritz Gerstung, especialista en IA del Centro Alemán de Investigación contra el Cáncer.

Gracias a su entrenamiento, Delphi-2M “aprende a detectar esquemas en los datos sanitarios, antes de los diagnósticos, y en qué combinaciones y sucesiones se producen”, añadió Gerstung, lo que permite “predicciones muy significativas y relevantes para la salud”.

El especialista presentó diagramas que sugieren que la IA podría identificar a las personas con un riesgo de sufrir un infarto más o menos elevado de lo que podrían predecir factores como la edad u otros datos.

Las capacidades de Delphi-2M se pusieron a prueba a partir de los datos sanitarios de casi dos millones de personas en Dinamarca.

Innovación en asistencia: inteligencia artificial al servicio de las personas sin hogar

Innovación en asistencia: inteligencia artificial al servicio de las personas sin hogar

La organización Solo por Hoy contará con asistentes virtuales para quienes llamen en busca de ayuda posterior al cierre de sus operaciones físicas.

En el futuro, modelos como este podrían ayudar a “orientar el seguimiento y, posiblemente, conducir a intervenciones clínicas más tempranas” en la medicina preventiva, afirmó Gerstung.

Los equipos de investigación indicaron, no obstante, que este modelo de IA debía someterse a más pruebas y que aún no estaba listo para su uso.

A mayor escala, estas herramientas podrían ayudar a “optimizar los recursos en un sistema sanitario bajo presión”, aseguró Tom Fitzgerald, del Laboratorio Europeo de Biología Molecular y coautor del estudio.

En muchos países ya se utilizan dispositivos informáticos para predecir el riesgo de enfermedades, como el programa QRISK3, que utilizan los médicos británicos para evaluar el riesgo de sufrir un infarto o un ictus.

Pero Delphi-2M “puede gestionar todas las enfermedades al mismo tiempo y durante un largo periodo”, incidió otro autor del texto, Ewan Birney.

Para Gustavo Sudre, profesor en el King’s College de Londres especializado en IA médica, este avance “parece ser un paso significativo hacia una forma de modelización predictiva en medicina que sea escalable, interpretable y, lo que es más importante, éticamente responsable”.

