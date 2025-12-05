Opinión
Cloudflare investiga la interrupción que provocó la caída de sitios como Zoom y LinkedIn

La empresa de infraestructuras de Internet sufrió su segunda gran interrupción del servicio en menos de tres semanas

5 de diciembre de 2025 - 8:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El logotipo de Cloudflare se muestra sobre un puesto de negociación en el parqué de la Bolsa de Nueva York, el martes 18 de noviembre de 2025. (AP Photo/Richard Drew) (Richard Drew)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Madrid - La empresa de infraestructuras de Internet Cloudflare dijo el viernes que estaba investigando un apagón que tuvo lugar por la mañana y que hizo caer varios sitios web globales, entre ellos LinkedIn, Zoom y otros, la segunda caída de este tipo que afecta a la compañía en menos de tres semanas.

Cloudflare dijo que el problema se había resuelto, y que estaba “investigando problemas con Cloudflare Dashboard y las API relacionadas”, o interfaz de programación de aplicaciones que permiten a diferentes aplicaciones comunicarse entre sí.

Los usuarios de la plataforma de redes sociales X también informaron de problemas para acceder al sitio web.

La avería interrumpió brevemente los vuelos en el aeropuerto de Edimburgo (Escocia). El aeropuerto informó de que había reanudado los vuelos una vez resuelto el problema.

En noviembre, una interrupción de Cloudflare afectó a usuarios de ChatGPT, el juego en línea “League of Legends” y el sistema de transporte público de Nueva Jersey.

El mes pasado, Microsoft tuvo que desplegar una solución para solucionar una interrupción de su portal en la nube Azure que dejó a los usuarios sin poder acceder a Office 365, Minecraft y otros servicios. La compañía tecnológica escribió en su página de estado de Azure que un cambio de configuración en su infraestructura de Azure causó la interrupción.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
