La interrupción de Cloudflare afecta a ChatGPT, X y otros servicios de Internet

El proveedor de infraestructuras de Internet Cloudflare dice que está investigando un problema que causó cortes en la plataforma de medios sociales X, en algunos juegos multijugador y en ChatGPT.

Cloudflare dijo en su página de estado a principios del martes que estaba al tanto e investigando un problema que estaba afectando a varios clientes. Hubo informes de errores 500 generalizados, así como fallos en Cloudflare Dashboard y API.

Cloudflare proporcionó entonces una actualización de que una recuperación estaba en marcha, pero volvió a mensajes que indican que todavía están investigando la causa del problema.