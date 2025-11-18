La interrupción de Cloudflare afecta a ChatGPT, X y otros servicios de Internet
El proveedor de infraestructura dijo que estaba al tanto e investigando un problema
18 de noviembre de 2025 - 9:23 AM
El proveedor de infraestructuras de Internet Cloudflare dice que está investigando un problema que causó cortes en la plataforma de medios sociales X, en algunos juegos multijugador y en ChatGPT.
Cloudflare dijo en su página de estado a principios del martes que estaba al tanto e investigando un problema que estaba afectando a varios clientes. Hubo informes de errores 500 generalizados, así como fallos en Cloudflare Dashboard y API.
Cloudflare proporcionó entonces una actualización de que una recuperación estaba en marcha, pero volvió a mensajes que indican que todavía están investigando la causa del problema.
Cloudflare sí tenía mantenimiento programado para el centro de datos SCL (Santiago) para el martes.
