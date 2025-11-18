Opinión
18 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
TecnologíaOtros
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La interrupción de Cloudflare afecta a ChatGPT, X y otros servicios de Internet

El proveedor de infraestructura dijo que estaba al tanto e investigando un problema

18 de noviembre de 2025 - 9:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cloudfare (Eric Risberg)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El proveedor de infraestructuras de Internet Cloudflare dice que está investigando un problema que causó cortes en la plataforma de medios sociales X, en algunos juegos multijugador y en ChatGPT.

Cloudflare dijo en su página de estado a principios del martes que estaba al tanto e investigando un problema que estaba afectando a varios clientes. Hubo informes de errores 500 generalizados, así como fallos en Cloudflare Dashboard y API.

Cloudflare proporcionó entonces una actualización de que una recuperación estaba en marcha, pero volvió a mensajes que indican que todavía están investigando la causa del problema.

Cloudflare sí tenía mantenimiento programado para el centro de datos SCL (Santiago) para el martes.

