El astrólogo boricua Walter Mercado “regresó a la vida” en el Día de los Muertos. Fanáticos del adivino –quien falleció el 2 de noviembre, hace cuatro años– podrán volver a escuchar sus consejos, predicciones astrológicas y mensajes de amor con la ayuda de la inteligencia artificial (IA).

El también actor y bailarín se unió así a la lista de personalidades fallecidas –en su mayoría actores y cantantes- que reaparecen, de alguna manera, mediante el uso de tecnologías avanzadas.

“Walter siempre quiso que su legado continuara y qué mejor que con la inteligencia artificial que podemos revivir a Walter”, explicó a El Nuevo Día Dannette Benet Mercado, sobrina del fenecido astrólogo.

Pero ¿cómo funcionan estas tecnologías?

Según indicó Miguel Benet, sobrino nieto de Mercado en entrevista con Despierta América, el software de DeepReel les permitió crear un avatar que imita realísticamente los gestos, personalidad y voz de la fenecida celebridad televisiva.

PUBLICIDAD

DeepReel es una app de IA generativa que le posibilita al usuario crear un personaje para luego realizar videos por medio de comandos escritos. La herramienta tecnológica se alimenta de los datos sobre las características físicas y timbre de voz del individuo para luego producir videos manipulables.

Según DeepReel, la persona solo tiene que grabarse hablando por unos dos minutos y, en 24 horas, tendrá un clon digital a su imagen y semejanza. El producto IA fue diseñado para maximizar la experiencia personalizada de ventas para empresas, marcas y agencias publicitarias a sus clientes. Además, DeepReel tiene más de 50 lenguajes para escoger.

¿Cómo opera la IA generativa?

Según Google Cloud, la IA generativa “usa un modelo de aprendizaje automático para aprender los patrones y las relaciones de un conjunto de datos de contenido creado por personas”. De esta manera, la herramienta aprende a generar contenido utilizando los patrones asignados por humanos.

Mensaje personalizado

Pero, no solo los seguidores de Mercado podrán ver y escuchar los mensajes positivos que lo caracterizaban, también podrán solicitar y recibir mensajes personalizados a través de Cameo. Esta aplicación le permite a un usuario solicitar videos personalizados para ocasiones especiales de entre miles de celebridades, figuras públicas, imitadores y creadores de contenido por un costo de $99.

Este medio realizó una búsqueda de otros avatares en Cameo de celebridades fallecidas, pero solo se encontró el de Mercado.

En el evento Tech Live del Wall Street Journal, en 2021, el CEO de Cameo, Steven Galanis, afirmó que la compañía estaba considerando la posibilidad de incorporar a su plataforma versiones ultrafalsas, también conocidas como “deepfakes” de celebridades fallecidas.

PUBLICIDAD

“Imaginemos el legado de Michael Jackson, Prince o gente así, para los que habría una enorme demanda. Podría ser algo muy útil para sus familias. La tecnología está llegando. Cuando la tengamos, tomaremos la decisión. Pero si nuestros fans lo quieren, es algo que estaríamos totalmente abiertos a hacer”, dijo Galanis en declaraciones a Georgia Wells, del Wall Street Journal, según reseñó Business Insider.

Implicaciones del uso de la IA generativa

El uso de la IA generativa para producir videos como el del querido astrólogo o aquellos llamados “deepfakes” -término proveniente de la combinación de “deep learning” y “fake”, porque son imágenes sintetizadas como resultado del aprendizaje profundo del sistema computadorizado- ha sido ampliamente debatido desde que la tecnología ha cobrado auge a nivel mediático y en las redes sociales.

Por un lado, se destacan las posibilidades que ofrecen este tipo de herramientas para todo tipo de industrias y personas, como la posibilidad de escuchar nuevamente las palabras positivas del astrólogo puertorriqueño. Por otro lado, muchos cuestionan las implicaciones legales y éticas de crear contenido que asemeje a personalidades –vivas o fenecidas- para propósitos comerciales o de entretenimiento.

Aunque la muerte de Mercado fue un suceso ampliamente cubierto a nivel internacional, no garantiza que navegantes en las redes sociales no se confundan con los videos del avatar. Incluso, pudieran equivocar las grabaciones falsas por unas reales y viceversa.

Para Juan Pedreira, estratega de mercadeo digital y miembro de la Junta de Directores de SME Puerto Rico, esta confusión es una consecuencia natural de los “deepfakes”. No obstante, los ultrafalsos no siempre engañan al ojo humano puesto a que “la tecnología está en desarrollo y suele tener ciertas imperfecciones que, pues, la gente se da cuenta que (el avatar) no es del todo cierto”, comentó en entrevista con este medio.

PUBLICIDAD

Por otro lado, los visuales sintetizados pueden producir desinformación en alta escala debido a que los algoritmos son muy capacitados para imitar a figuras públicas y políticos reproduciendo mensajes manipulados que las personas pueden dar por hechos.

Por ejemplo, en el 2018, el director y actor estadounidense Jordan Pelee utilizó un avatar del expresidente Barack Obama para exponer cómo la inteligencia artificial puede tergiversar información por medio de ultrafalsos. En el video de BuzzFeedVideo, Pelee modula la voz y gesticulaciones de Obama y el personaje digital imita estas acciones.

Por otro lado, se ha visto un alza de los “deepfakes” en la pornografía. Según The Deepfake Report, la compañía Sensity reportó que alrededor del 93% de los videos manipulados accesibles en el Internet era pornografía falsa no consensual en el 2020.

Pedreira aseguró que ejemplos como el mencionado “pueden ser un pequeño preview de las otras cosas que pudiesen estar ocurriendo en donde te clonan, ya sea, la voz tuya o alguna parte de tu cara para hacerle creer a otra persona de que en efecto hiciste (una acción ilícita) o dijiste eso”.

Bloomberg reportó en junio que nueve estados – California, Georgia, Hawaii, Minnesota, New York, Texas, Virginia, Washington and Wyoming – han aprobado legislaciones que regulan los “deepfakes” en el Internet con énfasis en casos de pornografía e influencia electoral. Cuatro estados tienen pendientes propuestas de leyes con objetivos similares; estos son Illinois, Louisiana, Massachussetts y Nueva Jersey.