1 de octubre de 2025
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Luego de más de tres décadas: AOL pone fin a servicio de conexión por acceso telefónico

El 30 de septiembre se suspendió el servicio junto con el software relacionado

1 de octubre de 2025 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El 30 de septiembre se suspendió el servicio, junto con el software relacionado, como AOL Dialer; el programa que ayudaba a conectar a internet por línea telefónica, y AOL Shield, el navegador diseñado para sistemas operativos viejos y conexiones lentas. (Axel Heimken)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles— America Online (AOL), la empresa pionera de internet en los años 90 que popularizó la conexión por acceso telefónico (dial-up), ha suspendido oficialmente este servicio.

“AOL evalúa periódicamente sus productos y servicios y ha decidido descontinuar el servicio de Internet por acceso telefónico. Este servicio ya no estará disponible en los planes de AOL”, escribió la empresa en su página web el martes.

El 30 de septiembre se suspendió el servicio, junto con el software relacionado, como AOL Dialer; el programa que ayudaba a conectar a internet por línea telefónica, y AOL Shield, el navegador diseñado para sistemas operativos viejos y conexiones lentas.

ARCHIVO - En imagen de archivo del lunes 12 de mayo de 2008, el logo de AOL es exhibido en un muro de las oficinas de la compañía, en Nueva York. (AP Foto/Mark Lennihan, archivo)
ARCHIVO - En imagen de archivo del lunes 12 de mayo de 2008, el logo de AOL es exhibido en un muro de las oficinas de la compañía, en Nueva York. (AP Foto/Mark Lennihan, archivo) (The Associated Press)

El servicio de internet por discado de AOL era conocido por su característico sonido de conexión, una secuencia de pitidos y zumbidos electrónicos que marcaba el inicio del acceso a internet a través de la línea telefónica.

Este servicio fue pionero en brindar a millones de personas la oportunidad de conectarse por primera vez a internet desde sus hogares, y su característico sonido se ha convertido en un recuerdo nostálgico para quienes se iniciaron en la virtualidad en los años 90.

De acuerdo con la BBC, un informe del gobierno estimaba que en 2023 alrededor de 300,000 personas en Estados Unidos todavía usaban Internet por acceso telefónico, mientras que 300 millones usaban el servicio de banda ancha.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
