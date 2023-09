Noonoouri se convirtió en la primera cantante creada con inteligencia artificial que firmó un importante contrato con Warner Music a inicios de septiembre. La noticia sorprendió al mundo de la música y abrió las expectativas a un desarrollo nuevo que conviviría con lo real. Gracias a su fama en la moda y en las redes sociales, la discográfica lanzó el primer sencillo del avatar en colaboración con el DJ alemán Alle Farben.

La imagen de Noonoouri impactó a más de uno cuando desembarcó en la virtualidad en 2018. Por ese entonces, su creador, el artista digital Joerg Zuber, quien es cofundador de la agencia creativa Opium Effect en Alemania, desarrolló este avatar, de “19 años”, con características humanas y rápidamente cautivó a las grandes casas de moda en Europa. Es por ello que, ese mismo año, fue su primera aparición en diferentes campañas publicitarias que dieron la vuelta al mundo.

Noonoouri es una cantante creada íntegramente con inteligencia artificial generativa y luego del lanzamiento de “Dominoes”, la canción que compuso junto a diferentes músicos y gracias a la ayuda de una mujer real que prestó su voz, sin que su identidad fuera revelada, atrajo el interés de la discográfica, que rápidamente selló un contrato que beneficiaría a todas las partes que dan vida a la joven influencer.

Desde su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 400,000 seguidores, entre los que se encuentran artistas internacionales y locales como Lali Espósito, la cantante creada con IA se presenta como amiga de Kim Kardashian y admiradora de modelos como Naomi Campbell, Gigi Hadid y Kendall Jenner.

La primera canción de Noonoouri acumula hasta el momento más de 160,000 reproducciones en YouTube y fue estrenada hace dos semanas. “Lo que empezó en medio del espejismo sin dormir de Dubai, finalmente ve la luz del día. No podría estar más feliz por cualquier otro resultado musical que ‘Dominoes’. ¡Refleja un mensaje tan fuerte, tanto nuestras creencias internas, y reunió a un equipo increíble!”, escribió la artista artificial en sus redes sociales.

Por su parte, luego de la firma del contrato con Warner Music, Zuber manifestó: “Después de trabajar muy duro durante dos años en este proyecto musical, finalmente podemos compartir este increíble trabajo en equipo con el mundo”. Además, agradeció a la discográfica por “creer” en su equipo y aseguró que vendrían más producciones por parte de Noonoouri.

En tanto, según detalló la revista Forbes, las regalías de las próximas producciones de la cantante serán repartidas entre la discográfica, su creador y el equipo de músicos que compone las melodías de Noonouri. Además, cabe destacar que la voz de la mujer que la prestó para darle más realismo a la influencer, fue modificada de tal manera que sea “única” e irreconocible.

Los inicios de Noonoouri en el mundo de la moda

Si bien la fama de la artista artificial explotó relativamente con fuerza este año, su creador contó que Noonoouri fue desarrollada mucho antes que en 2018, cuando su imagen salió al mundo. Por su estilo, participó de diferentes campañas y desfiles de marcas como Dior, Valentino y Miu Miu, a la vez que también es el rostro de la línea de belleza KKW Beauty de Kim Kardashian.

“Desde que era chico me gustaba la moda. Siempre me inspiraron los grandes diseños. Me parecía impresionante como un pedazo de tela podía llamar tanto la atención y atraer las miradas de tantas personas en un solo lugar. De ahí sale la idea de impulsar a Noonouri en el mundo de la moda”, señaló Zuber.

En cuanto al avance repentino de este tipo de tecnologías y la creación de más personajes con aspectos humanoides, el creador de la influencer consideró que existirá una “convivencia” con las modelos y no un reemplazo total. “En este mundo hay cabida para todas”, sentenció.