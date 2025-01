Meta reemplaza verificación de datos con notas comunitarias al estilo de X

The Associated Press terminó hace un año su participación en el programa de verificación de datos de Meta.

En un cambio impulsado en gran medida por Musk, la verificación de datos por terceros “ha pasado de moda entre los ejecutivos de redes sociales”, agregó Enberg. “Las plataformas sociales se han vuelto más políticas y polarizadas, ya que la desinformación se ha convertido en una palabra de moda que abarca desde mentiras descaradas hasta puntos de vista con los que la gente no está de acuerdo”.

Otras personas se mostraron escépticas y dijeron que la medida no era suficiente para hacerles confiar en Zuckerberg.

“Si me engañas una vez, debería darte vergüenza. Si me engañas dos veces, soy yo a quien debería darle vergüenza”, escribió el representante Mike Lee en X. “¿Alguno de nosotros puede asumir que Zuckerberg no volverá a usar sus viejos trucos?”