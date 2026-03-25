Multa de $375 millones: jurado de Nuevo México condena a Meta por dañar la salud mental de niños

El primer veredicto de un jurado en una serie de juicios sobre la seguridad de los niños en las redes sociales este año ha llegado - y no se ve bien para Meta. Un jurado de Nuevo México dictaminó el martes que las plataformas del gigante de las redes sociales son perjudiciales para la salud mental de los niños y le impuso una multa de $375 millones.

Aunque la multa es una pequeña fracción de los ingresos de Meta en 2025, que ascendieron a $201,000 millones, el veredicto ilustra un cambio cada vez mayor en la percepción pública de las empresas de medios sociales y sus responsabilidades a la hora de mantener la seguridad de los jóvenes en sus plataformas.

Durante años, las empresas de redes sociales han rebatido las acusaciones de que perjudican la salud mental de los niños mediante decisiones deliberadas de diseño que los enganchan a sus plataformas y no los protegen de los depredadores sexuales y los contenidos peligrosos. Este año, varios casos judiciales estatales y federales se dirigen a juicio y, aunque los detalles pueden variar, todos tratan de responsabilizar a las empresas de lo que ocurre en sus plataformas.

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Las demandas proceden de distritos escolares, administraciones locales, estatales y federales, así como de miles de familias. Los enfrentamientos en los tribunales son la culminación de años de escrutinio de las plataformas sobre la seguridad de los niños, y si las decisiones deliberadas de diseño las hacen adictivas y ofrecen contenidos que conducen a la depresión, los trastornos alimentarios o el suicidio.

Los resultados podrían cuestionar la protección de la Primera Enmienda de las empresas y la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, que protege a las empresas tecnológicas de la responsabilidad por el material publicado en sus plataformas. También podrían ser costosos en forma de honorarios legales y acuerdos. Y podrían obligar a las empresas a cambiar su forma de operar, con la posible pérdida de usuarios y de dinero para publicidad.

He aquí un repaso a los principales casos de daños causados por las redes sociales en Estados Unidos.

Un jurado de Nuevo México multa a Meta con $375 millones

Un equipo dirigido por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, que demandó a Meta en 2023, construyó su caso haciéndose pasar por niños en las redes sociales y documentando después las solicitudes sexuales que recibían, así como la respuesta de Meta.

Torrez quiere que Meta aplique una verificación de la edad más eficaz y haga más por eliminar a los malos actores de sus plataformas.

El martes, un jurado declaró que Meta había infringido la ley estatal de protección del consumidor. Encontró miles de infracciones, cada una de las cuales cuenta por separado para una multa de $375 millones.

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La histórica decisión se produjo tras un juicio de casi siete semanas. Los miembros del jurado se pusieron del lado de los fiscales estatales, que argumentaron que Meta -propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp- dio prioridad a los beneficios frente a la seguridad. El jurado determinó que Meta había violado partes de la Ley de Prácticas Desleales del estado, acusada de ocultar lo que sabía sobre los peligros de la explotación sexual infantil en sus plataformas y las repercusiones en la salud mental de los niños.

El jurado estuvo de acuerdo con las alegaciones de que Meta hizo declaraciones falsas o engañosas y también estuvo de acuerdo en que Meta incurrió en prácticas comerciales “desleales” que se aprovechaban injustamente de la vulnerabilidad e inexperiencia de los niños.

Meta ha declarado que no está de acuerdo con el veredicto y que recurrirá.

“Trabajamos duro para mantener a la gente segura en nuestras plataformas y somos claros sobre los desafíos de identificar y eliminar a los malos actores o el contenido dañino. Seguiremos defendiéndonos enérgicamente y seguimos confiando en nuestro historial de protección de los adolescentes en línea”, afirmó la empresa en un comunicado.

El juicio comenzó a principios de febrero. En su alegato inicial, el fiscal Donald Migliori afirmó que Meta ha tergiversado la seguridad de sus plataformas, optando por diseñar sus algoritmos para mantener a los jóvenes en línea a sabiendas de que los niños corren riesgo de explotación sexual.

El caso de Los Ángeles se centra en la adicción

Los miembros del jurado siguen deliberando en un caso emblemático de redes sociales que pretende responsabilizar a las empresas tecnológicas de los daños causados a los niños. El demandante ha argumentado que las características de diseño de la plataforma de los dos acusados restantes, Meta y YouTube, fueron diseñadas para crear adicción, especialmente entre los usuarios jóvenes. TikTok y Snap llegaron a un acuerdo antes de que comenzara el juicio.

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En el centro del caso de Los Ángeles se encuentra una joven de 20 años identificada con las iniciales “KGM”, cuyo caso podría determinar cómo se desarrollarán miles de demandas similares. KGM, o Kaley, como la han llamado sus abogados, y un puñado de otros demandantes han sido seleccionados para los juicios bellwether, básicamente casos de prueba para que ambas partes vean cómo se desarrollan sus argumentos ante un jurado.

“Este es un punto de inflexión monumental en las redes sociales”, dijo Matthew Bergman, del Social Media Victims Law Center, con sede en Seattle, que representa a más de 1,000 demandantes en pleitos contra empresas de redes sociales. “Cuando empezamos a hacer esto hace cuatro años, nadie decía que llegaríamos a juicio. Y aquí estamos juzgando nuestro caso ante un jurado justo e imparcial”.

Los distritos escolares, a juicio

Un juicio previsto para este verano enfrenta a distritos escolares y empresas de redes sociales ante la juez de distrito Yvonne González Rogers en Oakland, California. Se trata de un litigio multidistrito en el que seis distritos escolares públicos de todo el país son los principales afectados.

Jayne Conroy, abogada del equipo de enjuiciamiento de los demandantes, también fue abogada de los demandantes que pretendían responsabilizar a las empresas farmacéuticas de la epidemia de opioides. Dijo que la piedra angular de ambos casos es la misma: la adicción.

“Con el caso de las redes sociales, nos centramos principalmente en los niños y sus cerebros en desarrollo y en cómo la adicción es una amenaza para su bienestar y... los daños que se causan a los niños: cuánto están viendo y qué tipo de orientación se está haciendo”, dijo.

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La ciencia médica, añadió, “no es realmente tan diferente, sorprendentemente, de una adicción a los opiáceos o a la heroína. Todos hablamos de la reacción dopaminérgica”.

Tanto en el caso de las redes sociales como en el de los opiáceos se alega negligencia por parte de los demandados.

“Lo que pudimos demostrar en los casos de los opiáceos es que los fabricantes, los distribuidores y las farmacias conocían los riesgos, les restaron importancia, abastecieron en exceso y la gente murió”, dijo Conroy.

“En este caso, ocurre prácticamente lo mismo. Estas empresas conocían los riesgos, han hecho caso omiso de los riesgos, han doblado la apuesta para obtener beneficios de los anunciantes por encima de la seguridad de los niños. Y los niños salieron perjudicados y murieron”.

La resolución podría tardar años en medio de un duelo de narrativas

Las empresas de redes sociales han negado que sus productos creen adicción. Durante el interrogatorio del abogado del demandante en el juicio de Los Ángeles, Zuckerberg dijo que seguía estando de acuerdo con una declaración anterior en la que afirmaba que el conjunto de trabajos científicos existentes no ha demostrado que las redes sociales causen daños a la salud mental.

Algunos investigadores se preguntan si adicción es el término adecuado para describir el uso intensivo de las redes sociales. La adicción a las redes sociales no está reconocida como un trastorno oficial en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la autoridad dentro de la comunidad psiquiátrica.

Pero las empresas se enfrentan a una creciente oposición a los efectos de las redes sociales en la salud mental de los niños, no sólo entre los académicos, sino también entre los padres, las escuelas y los legisladores.

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