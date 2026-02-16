Opinión
Tecnología
Red social X sufre caída global: internautas reportan varios problemas con la aplicación

La aplicación presenta inestabilidad técnica, pero la empresa de Elon Musk no se ha pronunciado

16 de febrero de 2026 - 10:21 AM

Los problemas se concentraron principalmente en la conexión con el servidor, seguidos por dificultades en el “feed” y en el funcionamiento de la aplicación, según la plataforma. (Darko Vojinovic)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Durante la mañana de este lunes 16 de febrero, usuarios de la red social X reportaron fallas en el funcionamiento de la plataforma, de acuerdo con los registros del portal especializado Downdetector.

Durante casi toda la jornada no se registraron fallas relevantes en X, pero en las primeras horas de la mañana de este lunes, los reportes aumentaron de forma repentina hasta superar los 250 en pocos minutos, lo que evidencia una interrupción súbita del servicio.

Los problemas se concentraron principalmente en la conexión con el servidor, seguidos por dificultades en el “feed” y en el funcionamiento de la aplicación, según la plataforma.

Según la plataforma Downdetector, la anomalía se presentó de manera inusual frente al comportamiento habitual de la red social y se concentró en un corto periodo al inicio del día.

¿Qué fallas reportan los usuarios?

Hacia las 8:40 de la mañana, los reportes de fallas en X se concentraron principalmente en problemas de conexión con el servidor, que representaron el 54% de las notificaciones registradas. En menor medida, los usuarios señalaron dificultades en la actualización del feed, con un 35%, y en el funcionamiento general de la aplicación, con un 11%.

Según Downdetector, esta distribución refleja que la interrupción estuvo asociada sobre todo a fallas en la infraestructura de acceso al servicio, más que a errores aislados dentro de la app.

Hasta el momento, la plataforma X no ha emitido información pública sobre el origen de la falla ni sobre el tiempo estimado de restablecimiento total del servicio.

Segunda caída de X en el año

La falla más reciente en X ocurre un mes exacto después de la interrupción registrada en enero, cuando usuarios en distintos países reportaron problemas para acceder a la plataforma y actualizar el contenido el mismo 16 de enero. Ese episodio marcó la primera caída relevante de la red social en 2026 y evidenció afectaciones generalizadas en su funcionamiento.

Con el incidente actual, la plataforma completa dos caídas significativas con un mes de diferencia,un dato que resulta llamativo por la cercanía entre ambos eventos. Se espera que la aplicación se restablezca próximamente.

TwitterRedes socialesBreaking News
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
