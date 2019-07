En 2016, Samsung lanzó una serie de teléfonos móviles que afirmaba eran resistentes al agua, sin embargo, ahora la compañía enfrenta severas acusaciones en Australia, donde la Comisión de Competencia y del Consumidor de aquel país, publicó un informe en el que señala que la publicidad de estos productos fue engañosa o falsa.

En especial, este documento hace referencia a los modelos Galaxy y detalla: “Desde alrededor de febrero de 2016, Samsung ha publicitado en redes sociales, en línea, televisión, anuncios y otros tipos de medios que los teléfonos Galaxy son resistentes al agua y los ha mostrado usados en o expuestos a océanos y piscinas”.

“El mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo no conocía ni probó suficientemente los efectos de la exposición al agua salada o de piscinas en sus teléfonos cuando los anuncios los mostraban completamente sumergidos”, continúa el comunicado.

Por ello, el organismo llevó hasta los tribunales esta demanda contra la marca tecnológica, argumentando que la compañía engañó a los clientes respecto a la resistencia al agua que supuestamente tenían estos 15 modelos de teléfonos.

Esta comisión se basó en los más de 300 anuncios expuestos por Samsung en diferentes formatos para entablar la queja, señalando que varios de los modelos Galaxy tienen una resistencia al agua catalogada como “IP68”, lo que se traduce en que pueden permanecer bajo el agua hasta una profundidad de casi 5 pies durante 30 minutos.

Sin embargo, la ACCC dice que “ese encuadre no cubre todos los tipos de agua” y que “la propia Samsung dice que el Galaxy S10 no se recomienda para usarlo en la playa”.

Asimismo, se expuso que Samsung no habría hecho válidas las garantías por daños al contacto con agua, dice la comisión, por lo que uno de sus objetivos es que los compradores de esta marca deberían ser indemnizados, ya que las medidas cautelares no fueron expuestas claramente y no se les indicó que un teléfono Galaxy en contacto con algún líquido, que no fuera agua limpia, afectaría el celular.