¿Alguna vez has recibido una o más llamadas a tu celular en las que el dispositivo solo suena una vez? Podrías ser víctima de una estafa telefónica.

Así lo señala la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, al advertir sobre estos casos, donde el objetivo es que el usuario devuelva la llamada al número del que se le marcó.

De acuerdo con esta dependencia, si te llaman varias veces seguidas, con solo un timbre en cada llamada, entonces probablemente se trate de un intento de estafa.

Y es que, en caso de devolver la llamada, una persona o una grabación podrían responder, con el objetivo de mantenerte al teléfono mientras te cobra una costosa tarifa por ello.

A este fraude se le denomina “One Ring” o “Wangiri” en japonés, y “se produce cuando los estafadores dirigen intencionalmente llamadas telefónicas a números con tarifas premium”, dijo Tim Prugar, vicepresidente de la compañía de detección de fraudes Next Caller a The New York Times.

Al respecto, un informe de YouMail, el servicio de supervisión y bloqueo de estas estafas, estima que en abril se realizaron 4,900 millones de llamadas “robo” a residentes de Estados Unidos.

Según la FCC, los informes recientes muestran un aumento repentino en estas llamadas de estafa de un solo timbre, todas producidas en los últimos días en Arizona y Nueva York, en gran parte provenientes de un código de país “222", que pertenece a Mauritania, África.