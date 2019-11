Amazon.com Inc. se está preparando para abrir los supermercados Amazon Go y tiendas temporales, una expansión de las ambiciones de la compañía por establecer un servicio sin cajeros y que incluye la posibilidad de otorgar licencias de la tecnología a otros minoristas.

Los nuevos formatos de tienda y la iniciativa de licencia podrían lanzarse el primer trimestre de 2020, según una persona familiarizada con el proyecto. Amazon está probando un supermercado equipado con tecnología Go en un espacio comercial de 10,400 pies cuadrados en el barrio de Capitol Hill de Seattle.

La expansión de Go es el último intento del gigante del comercio electrónico de competir en la industria de comestibles, avaluada en $900.000 millones en EE.UU., y quizás también en otras áreas del comercio minorista. La compañía ya opera la cadena Whole Foods Market y la semana pasada confirmó los planes de lanzar una marca de supermercado por separado, comenzando con un establecimiento en el exclusivo barrio de Woodland Hills de Los Ángeles. Dichas tiendas contarán con cajeros humanos. El plan de expansión de Go que no se informó anteriormente revive la visión original de Amazon de crear tiendas de abarrotes de gran tamaño sin filas para pagar.

Amazon abrió la primera tienda Go en su sede de Seattle hace casi dos años y ahora opera en 21 establecimientos en Estados Unidos. No está claro cuánto dinero ha gastado la compañía en el proyecto, pero cerca de las 1,000 personas que trabajan en él recientemente dijeron que sus salarios acumulados han totalizado más de $1,000 millones desde que el proyecto se inició en 2012, dijo la persona.

Los clientes han elogiado las tiendas Go como maravillas tecnológicas. Pero los analistas minoristas se han preguntado si los bajos márgenes en una cadena de tiendas de esquina típica compensarían los costos de la tecnología Go, una complicada gama de cámaras y software que detecta lo que los compradores toman y los cobra automáticamente cuando salen.