Tras darse a conocer un grave problema en Face Time, que permitía a los usuarios espiar a sus contactos a través de una llamada grupal, la compañía Apple respondió a través de un comunicado, en el que asegura que la falla quedó corregida.

"Hemos solucionado el error de seguridad de FaceTime en Grupo en los servidores de Apple, y la próxima semana distribuiremos una actualización de software que activará de nuevo esta función para los usuarios", explicó la empresa en el documento.

Asimismo, se refirió al primer caso reportado por una mujer estadounidense a través de redes sociales, que al parecer Apple no tomó en cuenta, y que pudo evitar cientos de quejas por parte de los usuarios en los días posteriores.

"Agradecemos a la familia Thompson por informar del error. Nos disculpamos sinceramente con los clientes que se vieron afectados y con todos los que estaban preocupados por este incidente de seguridad".

La vulnerabilidad de FaceTime afectaba especialmente a los grupos, y permitía ver y escuchar a otros usuarios antes de que estos contestaran una llamada a través de la cámara o el micrófono de un dispositivo de Apple, por lo que la compañía se vio obligada a deshabilitar esta función a principios de esta semana.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer??#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ