Un usuario de iOS creó una secuencia de acciones mediante la aplicación Shorcuts que Apple incluyó desde iOS 12 que permite, de manera semiautomatizada, alertar a un contacto, grabar un vídeo y enviar el archivo solo con decir una frase de emergencia.

El "atajo" o shortcut I'm Being Pulled Over fue creado por Robert Petersen en el 2018 como un mecanismo para grabar interacciones con miembros de la policía en caso de ser detenido.

El shortcut ha adquirido popularidad a consecuencia de las protestas globales contra los departamentos de policía por múltiples episodios de brutalidad, en especial luego del homicidio de George Floyd a manos de cuatro miembros de la uniformada de Minneapolis mientras era arrestado.

Para utilizar el shortcut mediante Siri, primero tendrá que cumplir con varios requisitos y completar algunos pasos de configuración. Primero, la funcionalidad de Siri, el asistente virtual creado por Apple para iOS, tiene que estar activo, pues el atajo se activa mediante una frase que le dictará al teléfono. Si no desea utilizar Siri, tendrá que activar el atajo de forma manual.

Además, debe, como mínimo, tener instalado iOS 12, la primera versión del sistema operativo que incluyó la aplicación Shortcuts. iOS 12 fue publicado en 2018, junto con los modelos de iPhone XR, XS y XS Max.

Si compró su móvil iPhone del 2018 en adelante, ya cuenta con iOS 12, y si tiene un celular reciente como el iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max, está utilizando iOS 13, la versión más reciente publicada por Apple.

Si es dueño de un dispositivo con el sistema operativo Android de Google, puede instalar la aplicación Action Blocks para crear una secuencia similar que puede activar mediante Google Assistant.

Configure Shortcuts

La aplicación Shortcuts forma parte de una instalación normal de iOS, aunque puede "borrarla" para eliminarla del Home Screen si no la usa. Si eliminó Shortcuts del Home Screen, tendrá que visitar el App Store y buscar la aplicación para reactivarla.

Una vez tenga la aplicación en su Home Screen, vaya a la aplicación de Settings (de iOS), busque la entrada de Shortcuts y haga click. Bajo el renglón de Sharing Security (Seguridad al compartir), encontrará un botón que dice Allow Untrusted Shortcuts (Permita correr atajos sin firmar). Puesto que el atajo I'm Being Pulled Over no fue creado por Apple, no tiene la firma digital de la empresa, así que tiene que activar esta opción para utilizar la funcionalidad.

Sin embargo, si nunca ha utilizado Shortcuts, no podrá activar el botón para permitir el uso de atajos sin firma digital hasta que no utilice un atajo por primera vez. Para remediar esta situación, abra la aplicación de Shortcuts desde el Home Screen y pulse sobre cualquier atajo que aparezca en la pestaña de Mis Atajos. Si la pestaña está vacía, vaya a la pestaña de Galería e instale cualquier atajo aprobado por Apple que vea, especialmente si tiene instalada una aplicación asociada con el atajo.

Una vez corra un atajo por primera vez, regrese a la aplicación de Settings, Shortcuts, y active el botón para permitir el uso de atajos sin firma digital, que ahora sí debe estar disponible.

Instale y configure I'm Getting Pulled Over

Ahora que activó el permiso para instalar el atajo, visite este enlace desde su iPhone con el navegador Safari (puede que no funcione con otros navegadores como Google Chrome o Mozilla Firefox). El enlace abrirá la aplicación de Shortcuts y le solicitará permiso para instalar el atajo. Permita la instalación y verá el atajo, que consiste de una secuencia de 25 pasos, en su lista.

Vaya a su lista de atajos y toque el atajo, que tendrá el nombre en inglés I'm Getting Pulled Over, para correrlo. Debe correrlo al menos una vez antes de utilizarlo porque necesita configurar dos opciones: designar una o varias personas en su lista de contactos que recibirán un mensaje de texto y su ubicación mediante coordenadas de GPS, y que también recibirá una copia del vídeo capturado por el celular.

Al activar el atajo, iOS le solicitará permiso para capturar su ubicación (seleccione la opción de siempre permitir para evitar que le pida permiso cada vez que corra el atajo), y le pedirá permiso para utilizar la cámara y micrófono (seleccione la opción de "siempre"). Luego de unos segundos, verá que la pantalla modificará la brillantez hasta el nivel más bajo y la cámara frontal comenzará a grabar automáticamente. En ese momento iOS enviará el mensaje de texto con su ubicación y el mensaje genérico de que fue detenido, junto con un enlace en Apple Maps.

Una vez concluya la intervención, presione el botón de grabar para detener la grabación; tiene que escoger la opción de guardar el vídeo, pues ese paso no es automático y requiere de su consentimiento. iOS luego abrirá la pantalla de Messages con la copia del vídeo insertado, listo para enviar a sus contactos designados.

Si tiene cuentas de iCloud Drive o DropBox configuradas, también le preguntará si desea subir una copia a uno o ambos servicios; si no tiene cuentas configuradas, el atajo brincará el paso. Al finalizar el envío del videomensaje, iOS apagará la funcionalidad de Do Not Disturb y la brillantez de la pantalla será restaurada.

Cambie la frase de activación del atajo

Puesto que el atajo fue desarrollado por un estadounidense, la frase de activación (Siri, I'm being pulled over), también está en inglés. Sin embargo, si configuró Siri para utilizarlo en español, y no en inglés, tiene que cambiar la frase de activación a español.

Para cambiar la frase de activación, abra la aplicación de Shortcuts, y en su lista de atajos presione en el icono con los tres puntos en la esquina superior derecha del atajo I'm Being Pulled Over. Esto le mostrará la secuencia de 25 pasos, y si desea modificar las personas de contacto y el contenido del mensaje a español, lo puede hacer navegando hasta el paso de Messages y modificando las opciones.