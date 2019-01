El Consumer Electronics Show (CES) es uno de los eventos tecnológicos más importantes a nivel mundial y, por esa razón, obtener un premio por parte de sus organizadores es algo importante.

Así ocurrió con un gadget denominado Osé, desarrollado por la empresa Lora Dicarlo, enfocado a estimular orgasmos en las mujeres, el cual obtuvo el reconocimiento por innovación en la categoría de robótica y drones en octubre de 2018.

Este juguete erótico de manos libres, utiliza micro-robótica para recrear la sensación de la lengua, boca y dedos humanos para generar un “orgasmo múltiple”.

Sin embargo, poco después la Consumer Technology Association (CTA), es decir, la organización detrás del CES, anuló este premio para el “masajeador personal” y prohibió su participación en la edición de este año que se realiza en Las Vegas, al considerarlo “inmoral” y “obsceno”.

Dos meses antes del inicio de la feria CES 2019, Lora Haddock, CEO y fundadora de la empresa, recibió la noticia de la CTA, señalándole que habían sido premiados erróneamente porque este dispositivo no cabe bajo ninguna de las categorías existentes para los premios.

We won a CES Innovation Award for Robotics and Drones - then they took it back. Why is CES still excluding women? #CESGenderBias @GaryShapiro @CES https://t.co/ZmY4nEjnVg — LoraDiCarlo Official (@LoraDiCarlo_HQ) 8 de enero de 2019

Cuando Haddock buscó una explicación más detallada, la CTA recurrió a una de sus cláusulas, indicando que aquellos concursantes que de acuerdo a su exclusivo criterio fuesen considerados “inmorales, obscenos, indecentes, profanos o no en consonancia con la imagen de la CTA serán descalificados”.

Además, un portavoz de la CTA le dijo a través de correo electrónico que "desafortunadamente, tenemos una política muy estricta que prohíbe a las compañías de productos para adultos exhibir en la feria".

Sin embargo, diversas empresas de tecnología erótica se han presentado en el evento con productos que van desde las muñecas sexuales robóticas hasta la pornografía en realidad virtual, lo que desató toda una controversia.

"Otros juguetes eróticos se han exhibido en el CES, incluso algunos han ganado premios, pero aparentemente hay algo diferente, algo amenazante sobre Osé, un producto creado por y para empoderarmujeres."

A pesar de la polémica, el juguete sexual Osé llegará al mercado a finales de este año.