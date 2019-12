La Navidad llegó, y con ella, las reuniones familiares, también las fotos, las risas y los abrazos. El cariño, el amor y la prosperidad inundan las casas. Y la tecnología se ha hecho un espacio en toda la experiencia navideña. Por ello te presentamos algunas apps que podrían gustarte.

Navidad Marco Foto

Con esta aplicación, disponible para Android, tus selfies podrán adquirir un tono navideño. Podrás añadir gorros y enmarcar tu imagen con un motivo ad hoc para después compartir la fotografía a través de diferentes medios.

Christmas Gift List

Las compras navideñas de último momento siempre son caóticas. Esta app está aquí para ayudarte pues con ella te podrás asegurar de no haber dejado ningún regalo pendiente. Y no solo eso, también te permite asignar un presupuesto para cada regalo. Así, no solo quien reciba el presente estará feliz, sino también tu bolsillo.

Navidad colorear

Esta aplicación es un libro de colorear digital pensado para personas de cualquier edad. Es ideal para todos los que aman a Santa Claus, los árboles de navidad, renos, regalos o duendes. Podrás colorear tus propias tarjetas y enviar un saludo navideño a familiares o amigos además de compartir tu obra de arte por diferentes medios.

Charadas

Esta aplicación te asegurará un rato de sana diversión en compañía de tus seres queridos. El objetivo del juego es que una persona adivine la palabra que le fue asignada. El participante en turno se debe colocar el teléfono móvil sobre la frente con la pantalla hacia los demás jugadores; una palabra se mostrará ahí. Esa palabra deberá ser adivinada con la ayuda de las señas y pistas de sus compañeros. Entre las categorías disponibles en el juego se encuentran: películas, artistas, videojuegos, países, animales, series de televisión y varias más.

Adivina la canción