Los avances tecnológicos siguen sorprendiendo a todos, y es que durante el CES 2019, que se lleva a cabo en Las Vegas, no sólo se han presentado diseños de gran nivel, sino que también hubo enseres que llamaron mucho la atención.

1.- Hupnos

Para aquellas personas que tienen problemas con sus ronquidos, esta máscara llamada Hupnos fue diseñada para facilitarles la vida y hasta salvarles el matrimonio. Este dispositivo provoca vibraciones que se activan cuando el usuario comienza a roncar, alertándolo para que cambie de posición o su postura al dormir.

We are excited to announce that Hupnos was presented an award by @indiegogo for top ‘Innovative Product 2019’ at #CES2019! pic.twitter.com/G6oF0v90DZ