El cambio climático y otros factores han provocado que en los últimos años los desastres naturales sean más frecuentes y extremos, y aunque estos fenómenos son algo difícil de prevenir, ahora existe una app que es capaz de alertar sobre sismos, inundaciones y tsunamis, entre otros.

Tan sólo en 2017, los incendios forestales y terremotos provocaron más de 9,000 muertes en todo el mundo y afectaron a más de 96 millones de personas, causando pérdidas millonarias.

El pasado 13 de octubre se celebró el Día Internacional para la Reducción de Desastres, fecha perfecta para se lanzara I-REACT, la primera app creada en Europa que permite a los ciudadanos estar alerta ante desastres naturales y eventos climáticos extremos.

Esta aplicación es totalmente gratuita y ya se encuentra disponible en Google Play.



“Nuestra tarea se centra en proporcionar herramientas a todos los ciudadanos europeos para que puedan jugar un papel más activo en la prevención de desastres", explica el Dr. Fabrizio Dominici, jefe del área de investigación de soluciones móviles en el Instituto Superior Mario Boella (ISMB), en Italia, y Coordinador del proyecto I-REACT.

Esta plataforma funciona de manera similar a una red social, es decir, los usuarios que la descargan tienen acceso a información sobre distintos tipos de desastres naturales y así evitan que las noticias falsas se propaguen, además de que es capaz de recopilar tuits en tiempo real para informar a los usuarios sobre situaciones peligrosas que suceden en su entorno.

Risk maps, danger alerts, sharing photos and information about emergencies. Want to be safe? Download I-REACT now.