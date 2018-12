La empresa de estadísticas relacionadas a la tecnología, Antutu Labs, reveló su lista de los dispositivos móviles que mejor fueron calificados, y dio a conocer el top ten de smartphones que combinan las mejores características, diseño y funcionalidad, específicamente aquellos con sistema operativo Android.

Los principales factores a evaluar fueron el desempeño de la GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico) en entornos tridimensionales y el rendimiento de la CPU, entre otros factores.

Para llegar a un veredicto, se hicieron pruebas a por lo menos mil unidades de cada modelo.

@AnTuTuLabs Report: Global Top 10 Best Performing Android Phones, November 2018

What are the #bestperformingAndroidphones right now? Check out our most updated November ranking measured by the average Antutu score.

For more information, please visit https://t.co/r6dYcwczf7 pic.twitter.com/qTFNV4akbz