En julio, Facebook contrató discretamente a Miranda Sissons, una activista de derechos humanos de 49 años cuyo trabajo previo incluyó períodos en el servicio diplomático australiano y el Centro Internacional para la Justicia Transicional.

La contratación, que nunca fue anunciada formalmente, es parte de un esfuerzo más amplio de la compañía por reparar su repetida incapacidad de evitar que el abuso en línea en Facebook se extendiera a la violencia del mundo real.

Defensores de derechos humanos en lugares como Sri Lanka, Filipinas, India y Brasil hace tiempo se quejan de que la compañía se ha negado a reconocer la creciente evidencia sobre los peligros del odio digital.

A medida que Facebook buscaba un crecimiento que cambiara el mundo, particularmente en los países en desarrollo, no siempre tenía personal local allí, ni siquiera empleados que hablaran el idioma. En Myanmar, una ola de odio en línea precedió a una campaña de violencia contra la minoría rohingya del país que provocó miles de muertes y el desplazamiento de más de 700,000 personas. Un informe independiente que Facebook encargó en 2018 halló que tenía una responsabilidad parcial en la escalada del conflicto.

Inmediatamente después de asumir el cargo, Sissons realizó un viaje de cinco días al país.

"Estaba muy, muy consciente de las críticas a la inacción de Facebook en Myanmar, y muy consciente de las luchas que enfrenta la humanidad con el impacto de las redes sociales", dijo Sissons a Bloomberg News a principios de este mes en su primera entrevista de prensa en su nuevo cargo. "Este es uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos”.

El trabajo de Sissons es parte de un cálculo más amplio dentro de la industria tecnológica, que se ha visto obligada a reevaluar su rol en los conflictos mundiales. Varios meses antes de que Facebook contratara a Sissons, Twitter Inc. contrató a Cynthia Wong, exinvestigadora de Human Rights Watch, como directora de derechos humanos. Al igual que Facebook, Twitter nunca anunció la contratación.

En conversaciones con más de una docena de personas familiarizadas con el trabajo de Facebook sobre derechos humanos, surge la imagen de una empresa que se ha estado moviendo rápidamente pero, según sus escépticos, no siempre es efectiva. Un empleado de Facebook, que pidió no ser identificado, dijo que sus deficiencias no siempre han sido el resultado de tener muy pocas personas dedicadas a los derechos humanos, sino que a veces han involucrado a tantas personas que trabajan para propósitos cruzados.

Defensores de derechos humanos fuera de la compañía reconocen el esfuerzo de Facebook para contratar expertos y dicen que se ha vuelto mucho más receptivo.

Sin embargo, les preocupa que defensores internos como Sissons no tengan el poder adecuado, y muchos están reteniendo elogios hasta que la compañía haga cambios más concretos.

"Están contratando a personas que tienen el conocimiento, la experiencia y la sensibilidad adecuados para abordar los problemas de derechos humanos", dijo Matthew Smith, director ejecutivo de Fortify Rights, un grupo de derechos humanos. ”Hasta ahora, sin embargo, eso claramente no es suficiente”.

La educación en derechos humanos de Sissons comenzó temprano. Su padre fue un destacado historiador australiano que sirvió en la fuerza de ocupación de Hiroshima después de la Segunda Guerra Mundial, y luego trabajó como intérprete en audiencias lideradas por Australia a funcionarios japoneses acusados de crímenes de guerra.

"Mi primera infancia estuvo completamente ocupada en discusiones sobre crímenes de guerra, criminales de guerra, la Segunda Guerra Mundial y nociones de justicia”, dijo.

Para cuando Facebook comenzó a buscar un director de derechos humanos en 2018, la sabiduría convencional sobre tecnología de unos años antes se había revertido efectivamente. Los asesinatos en Myanmar y en otros lugares, junto con las campañas de desinformación dirigidas por Rusia en las elecciones presidenciales de Donald Trump, habían oscurecido la opinión popular.