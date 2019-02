Recientemente, un informe publicado por el sitio de noticias CNBC reveló que Facebook guarda un listado de aquellos usuarios, incluso ex empleados, que han amenazado a la empresa o a sus trabajadores.

De acuerdo con esta investigación, la compañía de Mark Zuckerberg tiene un equipo especial que se encarga de añadir un marcador a cada usuario que publique una amenaza, de esta manera, la red social lleva un control específico de la localizaron de este perfil en todo momento.

Esta ubicación de los usuarios, Facebook la obtiene a través de los datos que se recopilan mediante las aplicaciones móviles y la dirección IP de los que se conectan a su plataforma desde la versión web.

Según la CNBC, el listado fue llamado BOLO (Be On the Lookout / tener en el punto de mira) y está conformado sólo por personas que realizan amenazas “creíbles”, aunque no especifican cuáles son los criterios para catalogar estos peligros.



Al respecto, Adslzone señala que todo comenzó en el 2018, cuando un usuario amenazó a una de las oficinas de la red social en Europa. Sin embargo, las autoridades lo detuvieron gracias a los datos que se pudieron conseguir.

El informe asegura que un simple "Fuck you, Mark Zuckerberg" es suficiente para acabar en este listado, aunque el usuario no recibe ninguna notificación, pero lo que sí es cierto es que es denunciado o incluso podría ser expulsado de la red social.

Facebook mete en la lista BOLO a usuarios que han hecho comentarios amenazantes contra la empresa en sus perfiles sociales (ahí ya figuran algunos exempleados).



FB usa toda su info ‘privada’ como localización móvil o ip para identificarlos https://t.co/0iBhS8g5RA — Patrícia Ventura (@Dialalluna) 15 de febrero de 2019

Un representante de Facebook contestó a CNBC, afirmando que "su equipo físico de seguridad existe para mantener a los trabajadores de Facebook a salvo".

“Remitimos estas amenazas a las fuerzas del orden cuando es necesario. Tenemos procesos estrictos diseñados para proteger la privacidad de las personas y cumplir todas las leyes de privacidad de datos y las condiciones de servicio de Facebook. Cualquier sugerencia de que nuestro equipo de seguridad física se haya excedido es absolutamente falsa”, indicó.