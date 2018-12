Hoy es 24 de noviembre, y eso significa una cosa además de la celebración de Navidad: que los niños del mundo que han sido buenos y bondadosos recibirán un regalo de parte de Santa Claus. Así lo recuerda Google con un doodle que anuncia: Felices fiestas 2018.

"Ahora se pueden confirmar los avistamientos reportados de un objeto volador no identificado del Polo Norte", informa Google. "Los radares están captando un gran y alegre 'blip' acompañado de ocho diminutos 'blips', y se ha visto una luz roa brillante en todo el vórtice polar", agregó.

De esta forma, Google confirma que Santa ya habría emprendido su viaje por todo el mundo para dar regalos a los niños de todo el mundo. Según la plataforma Santa Tracker, la aventura navideña ya inició, y el primer destino fue La isla Navidad, en el estado de Kiribati, al noroeste de Australia, y Samoa.

"Se recomienda a los niños que sean agradables, no traviesos y que permanezcan en cama hasta nuevo aviso", señala Google como precaución para aguardar la llegada de "quién parece ser" Santa. "Tenga en cuenta que este objetivo volador no identificado puede contener bastones de caramelo y buenas noticias para todos".

Once Santa takes off from his runway tonight, folks around the world get free overnight shipping...just don't forget the milk & cookies! ??????



Unwrap today's #GoogleDoodle ? https://t.co/bljBWnuiXQ pic.twitter.com/bR7LY4onul