Pensando en las personas que viajan a otros países o desconocen las rutas hacia ciertos destinos, Google lanzó una nueva herramienta que pretende reducir las habituales estafas en los taxis que toman otra ruta y cobran un servicio más caro.

Esta nueva función, que se suma a los avisos de radares de tráfico implementados por GoogleMaps, está en periodo de prueba y es muy sencilla de usar, ya que basta con que el conductor se desvié de menos de media milla de la ruta para que se active una alerta que llega al celular de la persona que la usa.

Además de engaños y tarifas más altas, esta característica tiene el objetivo de brindar mayor seguridad al usuario de estos servicios y mantenerlo al tanto de algún tipo de actividad inesperada por parte del conductor, para evitar otro tipo de situaciones como asaltos, según lo reporta el sitio XDADevelopers.

Por el momento, esta actualización sólo está disponible en la India, donde ya fue activada, y se puede encontrar al buscar un trayecto y bajo la misma pestaña que da el acceso a la opción “compartir la ruta” en directo con nuestros contactos.

Aunque no se ha revelado cuándo llegará a otros países, se cree que, como ocurre normalmente, esta característica se despliegue de manera escalonada en diferentes regiones del mundo y no tarde en estar disponible.

La herramienta se podrá utilizar en cualquier trayecto y no es necesario que se haga siempre que se tome un taxi, pero la finalidad es ayudar a las personas que no conozcan alguna zona en particular.

Además, se aclara que las rutas se seguirán preparando en tiempo real y con los diferentes reportes, para que sea siempre la opción más rápida y segura.