Muchas y muy sorprendentes imágenes se han hecho virales desde que Google Maps puso al servicio de todo el mundo su sistema de geolocalización, pero esta vez un error podría salirles muy caro, y es que la plataforma reveló la ubicación de bases militares en Taiwán, que hasta el momento eran ultra secretas.

En las imágenes, a las que cualquiera tenía acceso, aparecían sin difuminar y hasta con lujo de detalle, varias bases militares antes desconocidas, incluso se podían ver misiles Patriot, fabricados por Estados Unidos.

Estas instalaciones quedaron al descubierto en los mapas de Ankeng, en Taipei, además de la infraestructura de defensa de las oficinas de Seguridad Nacional y de Inteligencia Militar, situación que provocó la tensión con el gobierno del país asiático.

Como era de esperarse, en Taiwán no fue bien recibida esta noticia, así que pusieron en marcha un plan de emergencia para que estas ubicaciones estratégicas no siguieran divulgándose en internet, sobre todo pensando en un posible conflicto con China.



Aunque ya era demasiado tarde, pues en redes sociales comenzaron a difundirse fotografías y hasta vídeos del error que tuvo Google Maps, por lo que se pidió a la compañía que difuminaran las imágenes, mientras que en las autoridades taiwanesas anunciaron que fortalecerán sus estructuras.

Google Earth 3D rendered some nice images of SAM sites in Taiwan - https://t.co/nAyCEoEXH3 pic.twitter.com/NmwTDUcBvQ — Alert 5 (@alert5) 15 de febrero de 2019