El ingeniero Samuel Sánchez alertó ayer a la empresa tecnológica Evertec sobre un error que detectó en el formulario digital para solicitar la Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA, en inglés), que hoy cumple tres días de lanzado y continúa dando dolores de cabeza a algunos solicitantes.

Sánchez narró a ELNUEVODIA.COM que descubrió el error anoche después de una hora de confrontar lo que el usuario ve en el formulario con el código de cómo fue programado o back end, práctica conocida como debugging.

“El error apuntaba al campo ‘Describa la naturaleza de su empleo propio, desde cuando trabaja en empleo propio’, el cual no debe contener más de 50 caracteres, según programado. Cuando verifico el sistema, en este campo permite más de 50 caracteres. Por lo tanto, cualquier persona que en su solicitud en ese campo excediera los 50 caracteres generaría el mismo error al tratar de completarla”, describió Sánchez.

“Rápido que encontré el error lo envié vía Twitter a la cuenta oficial de Evertec, pero todavía hasta ahora no he recibido respuesta”, informó en horas de la mañana.

Tengo un pana que se puso a hacer debugging de la plataforma de PUA y encontró un encasillado que en el backend permite 50 caracteres, pero la página te deja poner hasta 60. Si te excedes de 50, el backend rechaza el form. ????? pic.twitter.com/STipFpgUmC — Gabriel René (@gabrielrodz) April 30, 2020

Confirma Evertec

A la 1:30 p.m., el vicepresidente de Soluciones de Negocio de Evertec, Carlos Ramírez, reconoció en declaraciones escritas que “el bug que menciona el usuario fue uno de los que ya se habían identificado en el día de ayer y ser corrigieron en la madrugada de hoy".

Ramírez aseguró que desde el lanzamiento del registro digital el martes, "en Evertec nos hemos mantenido optimizando el sistema de PUA". No contestó qué otros ajustes se han ejecutado para mejorar la plataforma, pero aseguró que para la 1:00 p.m. de hoy se había conseguido procesar más de 45,000 solicitudes.

Entretanto, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no ha respondido a la petición de que actualice la situación con PUA y a qué ritmo van las reclamaciones.

De la frustración a la acción

La indagación de Sánchez partió de su propia frustración porque “estuve todo el día de ayer (miércoles) intentando completar la solicitud”.

“El último paso para completarla experimenté el mismo error que del cual se estaba quejando todo el mundo. No volví a intentar porque pensé que el sistema realmente no estaba listo, hasta que vi por las redes más tarde en el día que algunas personas lo habían logrado. Fue en ese momento que me dediqué a investigar (debugging) por qué el sistema estaba teniendo problemas con mi solicitud”, explicó Sánchez.

Luego de compartido el bug en Twitter, varios usuarios reportaron que pudieron completar por fin sus solicitudes al limitar a 50 caracteres o menos la descripción de su trabajo por cuenta propia.

POR FIN ME FUNCIONÓ!!! Ese era el error, mil gracias al genio que descubrió eso — Jack Palanca (@JackPalanca) April 30, 2020

Evertec es el contratista privado a cargo del diseño e implementación de los sistemas que necesita el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) para canalizar las solicitudes del beneficio de desempleo. Cuando, en el contexto de la pandemia, el gobierno federal aprobó para Puerto Rico el pago suplementario de $600 semanales para el desempleo y también el PUA, destinado a personas que no cualifican ese beneficio regular, el DTRH encomendó a Evertec las plataformas digitales necesarias para que el público solicite esas ayudas.

El registro digital para solicitar PUA fue lanzado el martes, como había anticipado el DTRH, pero colapsó en horas de la mañana. Evertec, durante la conferencia de prensa que el gobierno celebra casi a diario para actualizar la respuesta al COVID-19, asumió la culpa por las fallas técnicas.

El gobierno estima que se recibirán 150,000 peticiones de PUA.

Mientras, en el informe semanal que emite el Departamento del Trabajo federal, se indicó que en Puerto Rico se recibieron 17,087 reclamaciones iniciales por desempleo en la semana que terminó el 25 de abril de 2020. Respecto a las 26,481 recibidas la semana anterior, esta cifra representa una merma de 9,394 reclamaciones iniciales.