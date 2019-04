La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) ya tiene su propia cuenta en Instagram, y para estrenarla publicó una peculiar imagen.

Se trata de una fotografía que simula el escritorio de un espía, ya que muestra algunos elementos característicos, como una peluca, algunos mapas y hasta una bolsa con la leyenda “Top Secret”.

La imagen está acompañada con el texto “I spy with my little eye” (Yo espió con mi pequeño ojo), y a un día de su publicación acumula más de 14,000 likes.

Según revela el sitio CNET, la fotografía incluye también detalles para los más conocedores de la CIA, como una credencial de empleado con la foto de Gina Haspel, directora de esa agencia, cuando ingresó en 1985.



Además, se aprecia un llamativo retrato de Tony Méndez, quien orquestó el rescate de seis diplomáticos estadounidenses de Irán en 1979.

De acuerdo con CNN, otro de los misterios que esconde la imagen es un reloj programado a las 8:46 am, que es la hora en que se golpeó la Torre Norte del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001.

A través de un comunicado, la CIA aseguró que su nueva cuenta de Instagram le ayudará en el proceso de reclutamiento de “estadoundienses talentosos”, así como compartir historias sobre la agencia, aunque advirtieron que no prometen compartir “selfies” desde lugares ultra secretos.

Aunque por el momento la cuenta no sigue a nadie, esta ya acumula 34,000 seguidores y seguramente la cifra seguirá en aumento.

Esta no es la primera vez que la agencia muestra humor por su presencia en redes sociales, ya que en junio del 2014 publicó su primer tuit con el mensaje: “No podemos confirmar ni negar que este es nuestro primer tuit”.

We can neither confirm nor deny that this is our first tweet. — CIA (@CIA) 6 de junio de 2014