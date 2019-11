Se espera que los envíos de los populares auriculares inalámbricos AirPods de Apple se dupliquen a 60 millones de unidades en 2019, según personas familiarizadas con los planes de producción de la compañía con sede en Cupertino. El impulso se debe en parte a una demanda “mucho mayor” a la esperada para el modelo AirPods Pro más costoso presentado en octubre.

Los AirPods Pro de US$249 —que ofrecen cancelación de ruido y resistencia al agua— han superado las expectativas y la demanda del dispositivo está presionando a los socios de ensamblaje de Apple contra las limitaciones técnicas y de capacidad, dijo una persona familiarizada con el asunto.

Múltiples proveedores compiten por el negocio de fabricación de los auriculares Pro, aunque algunos aún están en etapa de desarrollo de la competencia técnica. Actualmente hay un tiempo de espera de dos a tres semanas para el AirPods Pro en el sitio web de Apple en Estados Unidos.

La tecnología más avanzada de los auriculares inalámbricos se denomina “verdadera conexión inalámbrica”, definida por la ausencia de un cable no solo entre los auriculares y la fuente de música, sino también entre los dos auriculares, y los AirPods son el mejor ejemplo de esta categoría. Inventec Corp., con sede en Taiwán, y las chinas Luxshare Precision Industry Co. y Goertek Inc. fabrican los AirPods para Apple.

La portavoz de Apple, Trudy Muller, declinó hacer comentarios sobre los envíos del producto.

El aumento de las ventas de AirPods este año se ha visto favorecido por el lanzamiento de dos nuevas iteraciones: el modelo Pro en octubre y una versión mejorada de US$199 del original en marzo. Los primeros AirPods se lanzaron en 2016.

La pista también está despejada para que Apple tenga una temporada festiva exitosa, con Microsoft Corp. retrasando sus audífonos con verdadera conexión inalámbrica rivales hasta la primavera y Google que no lanzará su nuevo modelo hasta 2020.

A finales de agosto, Apple era claramente el líder en el mercado global de los auriculares con verdadera conexión inalámbrica, según Counterpoint Research. Los envíos de AirPods han eclipsado a todas las alternativas y el Beats Powerbeats Pro, otro producto de Apple, también figura entre los 10 más vendidos. Aunque los Galaxy Buds de Samsung Electronics Co. se han convertido en un competidor reconocible, Apple, además, se clasificó como la marca preferida para las futuras compras de audífonos con verdadera conexión inalámbrica en Estados Unidos, dijeron los investigadores.

“Apple también superó a sus rivales porque la verdadera tecnología inalámbrica como categoría esla opción preferida en los auriculares inalámbricos, debido a factores como una mejor calidad de sonido, portabilidad y facilidad de uso”, escribió Pavel Naiya, analista de Counterpoint, el 26 de septiembre.

Los dispositivos portátiles como AirPods y Apple Watch se han convertido en un motor de crecimiento crucial para la compañía de Cupertino, que se está adaptando para estabilizar la demanda de iPhone en un mercado maduro de teléfonos inteligentes.

En el último trimestre, las ventas de iPhone de Apple se redujeron a US$33.400 millones en comparación con los US$36.800 millones del año anterior, mientras que el segmento de artículos portables, para el hogar y accesorios —compuesto por Apple Watch, AirPods, Beats, HomePod y Apple TV— generó US$6.500 millones en ingresos, un crecimiento de 54%.