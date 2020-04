Los efectos negativos que está trayendo la pandemia del COVID-19 sobre la economía están afectando todas las industrias y las de la tecnologíade consumo no son la excepción. Concretamente, los envíos de teléfonos inteligentes cayeron un 38% en febrero si se le compara con el mismo mes del año pasado.

La empresa de análisis y consultoria global Strategy Analytics, responsable del estudio del que derivan los datos señalados calificó a esta desaceleración en las ventas como "la mayor caída".

Al respecto, Linda Sui, directora de Strategy Analytics, comentó: “los envíos febrero a 61.8 millones en febrero de 2020. La demanda de teléfonos inteligentes colapsó en Asia el mes pasado, debido al brote del Covid-19fábricas asiáticas no pudieron fabricar teléfonos inteligentes, mientras que muchos consumidores no pudieron o no quisieron visitar tiendas minoristas y comprar nuevos dispositivos”.

Asimismo, según reportó la firma de análisis en su sitio web en febrero de 2020 se produjo la mayor desplomaron , se desplomaron en Asia . Es un período que la industria smartphones querrá olvidar ”.

Yiwen Wu, otro analista de la empresa, agregó que “a pesar de los signos tentativos de recuperación , esperamos que los envíos globales de teléfonos inteligentes en general se mantengan débiles Europa, América del Norte y otros lugares, y cientos de millones de consumidores adinerados están bloqueados, no pueden o no quieren comprar nuevos dispositivos.