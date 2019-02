La carga inalámbrica no es precisamente nueva, pero está lejos de cumplir la promesa de dispositivos que reciben energía mientras el usuario los sostiene en la mano, o los lleva en el bolsillo.

Las almohadillas presentes en el mercado son, en rigor, inalámbricas, pero requieren contacto para funcionar.

Sin embargo, investigadores de EE. UU. y España del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) desarrollaron un nuevo tipo de material que, afirman, puede recibir ondas electromagnéticas como las del WiFi y rectificarlas para convertirlas en corriente continua.

El nuevo material es tan delgado (apenas tres átomos de grosor) que permite crear una capa que funciona como antena y que podría, en teoría, cubrir toda clase de objetos. De un auto a un avión y de la ropa que usted usa a la fachada del edificio en el que vive.

En el documento del estudio, publicado por la revista Nature, se indica: “Las propiedades electrónicas y mecánicas de esta clase de materiales los hace prometedores para su uso en dispositivos electrónicos flexibles. Su grosor en la escala atómica y su enorme capacidad de síntesis a gran escala podrían permitir el desarrollo de una ‘piel inteligente’, que podría transformar objetos ordinarios en una red inteligente de sensores distribuidos”.

