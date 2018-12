La impresión en 3D se ha convertido en una de las tecnologías que representan uno de los cambios a más corto plazo en diferentes áreas, pues si bien es cierto que el uso de esta técnica ha sido aplicada a la industria manufacturera y de la construcción desde hace varios años, también está siendo utilizada en otros sectores.

Actualmente, con la impresión 3D se han logrado diseñar prótesis, muebles, muros, casas y hasta una estructura completa, pero tal parece que esta tecnología puede funcionar para proyectos más ambiciosos, e incluso ser la nueva sensación en el sector automotriz.

La compañía BigRep, una de las firmas especializadas en la fabricación a grandes dimensiones, la cual lanzó su primera impresora en 3D en 2014, la llamada Big Rep ONE, ahora presentó una motora eléctrica completamente funcional y hecha con tecnología en impresión 3D.

El diseño de este vehículo estuvo a cargo de Marco Mattia Cristofori y de Maximilian Sedlak, aunque originalmente este proyecto quería mostrar las capacidades de la marca para desarrollar neumáticos con fabricación aditiva.

Al final, la compañía y sus diseñadores terminaron creando toda una estructura con la cual señalan que pudieron demostrar que la impresión 3D XXL es capaz de satisfacer las necesidades industriales, y a la vez dar libertad al diseño y a la creatividad.

Little bit about the #design of #NERAbike with @designboom Read, enjoy >>> https://t.co/zr9MCu33yw pic.twitter.com/KNgPxPFwmE