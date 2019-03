El Salón del Automóvil de Ginebra se ha convertido en el evento más importante en Europa, ya que es ahí donde los fabricantes presentan sus últimas novedades, así como los avances que llegarán en el futuro.

En la edición 2019, que se celebra del 7 al 17 de marzo, los asistentes pueden disfrutar de la presentación de vehículos futuristas, pero sin duda uno de los que más ha asombrado es el Liberty Pioneer Edition.

Se trata de un modelo fabricado por la compañía holandesa PAL-V, que es nada menos que mitad vehículo y mitad helicóptero, es decir, uno de los primeros automóviles voladores de producción del mundo que saldrá a las calles.

De acuerdo con el fabricante, este modelo es capaz de recorrer 100 millas por hora como máximo y podrá elevarse hasta 11,400 pies.

“La Edición Pioneer es para aquellos que quieren ser parte del grupo de 90 personas que escribirá la historia con nosotros. Estarán a la vanguardia de una revolución de la movilidad, donde ya no tendremos vehículos que solo se muevan por el suelo. Serán los primeros vehículos voladores de sus respectivos países, con los que podrán volar a cualquier sitio”, indicó el CEO de PAL-V, Robert Dingemanse.

PAL-V Liberty Pioneer Edition debuts in Geneva as a production flying vehicle. Deliveries will begin in 2020 and it starts from $600,000. pic.twitter.com/ERMUGpW6xR — Cole Marzen (@cole_marzen) 6 de marzo de 2019

Por el momento, solo se sabe que emplea dos motores Rotax y que su diseño cumple con la normativa tanto de coches como de aeronaves en Europa y Estados Unidos.

Sin embargo, por ahora el vehículo aún no está homologado para volar, a pesar de que ya se pueden hacer encargos anticipados para obtenerlo.