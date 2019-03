La red social Facebook, una de las más populares alrededor del mundo, así como Instagram, que es propiedad de la misma compañía, sufrieron la mayor caída a nivel global este miércoles.

Alrededor de las 12:00 pm comenzó la falla en Facebook, ya que varios usuarios no podían iniciar sesión en la plataforma, o presentaban problemas para cargar contenidos.

Al momento de querer ingresar a la red social, esta desplegaba el siguiente mensaje: “Facebook no está disponible en este momento porque estamos realizando tareas de mantenimiento”.

Facebook is having issues since 12:01 PM EDT. https://t.co/BLSiYCF9KL RT if it's down for you as well #Facebookdown — DownDetector (@downdetector) 13 de marzo de 2019

De acuerdo con el sitio Downdetector, la mayoría de los reportes se dieron principalmente en el continente americano y europeo, afectando a países como Estados Unidos, México, Perú y Brasil.

Más tarde surgieron reportes sobre fallas en Instagram, e incluso en WhatsApp, donde varios usuarios tampoco podían enviar archivos de imagen o vídeo.

Fue así como Facebook admitió vía Twitter que su familia de aplicaciones y redes sociales experimentaban problemas e intermitencia en sus servicios.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible. — Facebook (@facebook) 13 de marzo de 2019

“Somos conscientes de que algunas personas actualmente tienen problemas para acceder a la familia de aplicaciones de Facebook. Estamos trabajando para resolver el problema tan pronto como sea posible”, escribió la plataforma.

Alrededor de las 04:00 pm algunas personas lograron realizar publicaciones, aunque la red social se mantenía intermitente y con algunas fallas en su servicio.

Fue hasta las 07:45 pm cuando la plataforma reanudaba sus funciones y poco a poco todo volvía a la normalidad.

Debido a que se trata de la caída con mayor duración en Facebook, comenzaron a surgir versiones sobre un ataque informático conocido como DDoS.

Esto consiste en un flujo inusual masivo de tráfico, que provoca que una red o servidor pierda su disponibilidad por recibir un gran número de solicitudes de conexión de dispositivos o usuarios.

Sin embargo, Facebook también salió a desmentir esta versión con el siguiente mensaje: "Estamos enfocados en trabajar para resolver el problema tan pronto como sea posible, pero podemos confirmar que el problema no está relacionado con un ataque DDoS".

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack. — Facebook (@facebook) 13 de marzo de 2019