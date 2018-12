La compañía china de celulares y productos electrónicos Xiaomi, estableció un récord mundial Guinness al crear el árbol navideño más grande construido con celulares.

La hazaña se logró durante la presentación de su más reciente teléfono inteligente "Mi Play", que es el primer celular con procesador de ocho núcleos Helio P35 de MediaTek.

El árbol de Navidad, que fue colocado en un centro comercial de Pekín, midió 26 pies y se usaron alrededor de 1,008 teléfonos "Mi Play".

Además, los dispositivos están coordinados entre sí para formar un mosaico interactivo que refleja en sus pantallas una escena navideña.

Lei Jun, director ejecutivo de Xiaomi, mencionó que tardaron dos semanas en planear todo, aunque les llevó 12 horas el montaje, por lo que felicitó a todo el equipo que trabajó arduamente en conseguir este nuevo récord Guinness.

Yes, it's made up of 1,008 Mi Play smartphones! Xiaomi achieved the largest animated mobile phone mosaic certified by the Guinness World Records! RT if you like this Christmas gift from Xiaomi. #NoMiWithoutYou #ThanksMiFans pic.twitter.com/DFyO0Jqv05