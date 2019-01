Samsung anunció la fecha de su próximo evento Unpacked, en el que se espera que anuncie los últimos teléfonos insignia Galaxy S. El evento tendrá lugar el miércoles 20 de febrero.

Relacionados: Samsung presenta el modelo de su pantalla plegable

Samsung señala que el 2019 marcará el décimo aniversario de la serie Galaxy, y la invitación destaca prominentemente el número 10.

El evento tendría lugar en dos ubicaciones: Londres y San Francisco. Ambos se producirían de forma simultánea y coincidirían con el décimo aniversario de su división de telefonía.

Welcome to the next generation. Galaxy Unpacked on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/M1Gh0F9Fs5