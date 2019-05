Quizá alguna vez hayas escuchado la frase “llevar la música por dentro”, algo que no se dice de manera literal, a menos que se trate de Ben Hsu, un joven chino que se tragó por accidente un auricular inalámbrico.

Según revela el diario Daily Mail, todo ocurrió cuando se quedó dormido mientras escuchaba música, algo que hacía regularmente. Sin embargo, cuando despertó solo tenía uno de sus AirPods, aunque no le dio mayor importancia.

El problema surgió cuando usó una app para localizarlo, y esta le marcó que el auricular estaba en la habitación donde él justamente se encontraba.

Segundos después comenzó a escuchar sonidos extraños, y después de un instante de desconcierto, descubrió que el ruido provenía de su estómago. Por increíble que parezca, su auricular seguía funcionando dentro de su propio cuerpo.

Man accidentally swallows an Apple AirPod… and it STILL WORKS after it passes through his system https://t.co/nxioruNpMi — Daily Mail Online (@MailOnline) 1 de mayo de 2019

"Revisé debajo de la sábana y miré a mi alrededor, pero no pude encontrarlo. Entonces me di cuenta de que el sonido provenía de mi estómago", dijo al Daily Mail.



Fue así como Ben Hsu acudió al hospital, donde los médicos le confirmaron, mediante una radiografía, que el AirPod estaba en su estómago.

Por suerte, la batería del dispositivo no estaba expuesta, así que le recetaron un laxante y lo demás era cuestión de tiempo.