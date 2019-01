WhatsApp continúa presentando nuevas funciones para mejorar la experiencia dentro de la aplicación.

En el futuro será posible acceder a la plataforma utilizando la huella digital, entre otras novedades.

Sin embargo, para demostrar lo seguro que es el servicio de mensajería propiedad de Facebook, una empresa de seguridad informática ha prometido pagar un millón de dólares a la persona que logre hackear el sistema.

Según informa el portal Motherboard, la compañía Zerodium anunció el pago de un millón de dólares a quien sea capaz de hackear WhatsApp o iMessage. Una acción con la que se pretende poner en manifiesto que la seguridad en este tipo de aplicaciones mejora a través del tiempo.

Zerodium es una compañía de compra y venta de herramientas de hacking online para gobiernos de todo el mundo.

Cualquier agencia de espionaje que desee ver las conversaciones de criminales en una aplicación de mensajería instantánea deberá pagar dinero. Según un directivo de la empresa, acceder a información o documentos de un dispositivo sin dejar rastro cuesta unos dos millones de dólares.



Announcement: We are increasing our bounties for almost every product.

We're now paying $2,000,000 for remote iOS jailbreaks, $1,000,000 for WhatsApp/iMessage/SMS/MMS RCEs, and $500,000 for Chrome RCEs.

More information at: https://t.co/0NBRnq4I4y pic.twitter.com/vXDyxC3Q4v