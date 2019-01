Recientemente se dio a conocer una grave falla de privacidad que afecta a FaceTime, el servicio de llamadas y vídeollamadas de Apple.

Y es que los usuarios podían ver y escuchar a un contacto en el momento en que le llamaban, incluso sin que este contestara, tan solo añadiendo a alguien a dicha conversación.



Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer??#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ — Benji Mobb™ (@BmManski) 28 de enero de 2019

Tras darse a conocer esta noticia por parte de los medios de comunicación, la compañía desactivó las llamadas grupales para eliminar de manera temporal este problema. Sin embargo, Apple supo de esta situación incluso 10 días antes, pero no hizo caso.

Todo inició el 19 de enero, cuando la falla habría sido descubierta por un niño de 14 años en Estados Unidos, al momento de intentar jugar una partida del vídeojuego Fortnite con sus amigos.

Cuando el niño, identificado como Grant Thompson, añadió a uno de sus contactos a la llamada, fue cuando se dio cuenta que podía escucharle antes de que descolgara.

My teen found a major security flaw in Apple’s new iOS. He can listen in to your iPhone/iPad without your approval. I have video. Submitted bug report to @AppleSupport...waiting to hear back to provide details. Scary stuff! #apple #bugreport @foxnews — MGT7 (@MGT7500) 21 de enero de 2019

"Mi hijo encontró un grave problema de seguridad en iOS", dijo Michele Thompson, la madre del adolescente, en un tuit publicado el 21 de enero. "Él puede escuchar desde tu iPhone o iPad sin tu aprobación. Tengo vídeo. Ya envié un reporte al soporte de Apple".

De esta manera, Thompson señaló que notificó a Apple del problema pero que la compañía no respondió a ninguno de sus intentos de contacto.

La madre de este menor publicó más evidencia sobre el contacto con Apple luego de que la noticia se diera a conocer el 28 de enero por la tarde. Aseguró haber escrito más correos, enviado mensajes por fax y escrito en la página de soporte de Apple, pero la compañía no le respondió.

Apple deshabilitó su función FaceTime grupal después de que otros usuarios detectaran el error y publicaran vídeos del mismo en las redes sociales.

En un comunicado, Apple le dijo a CNN Business que identificó una solución al problema y planea implementar una actualización de software.