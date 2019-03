A pesar de no contener mayúsculas, pareciera ser que “ji32k7au418” podría ser una contraseña segura para utilizar en cuentas digitales, esto porque supera los ocho caracteres y combina letras con números.

Sin embargo, un tuit dejó entrever la razón de por qué esta suposición no es cierta para todos los usuarios. “Desafío: explique por qué y cómo sucedió esto y cómo se puede adivinar esta contraseña”, escribió en su cuenta personal Robert Ou, un ingeniero eléctrico y especialista de la computación de la Universidad de Berkeley.

El especialista, residente en San Francisco, revisó en el sitio Have I Been Pwned (HIBP), una página web creada en diciembre de 2013 que permite a los usuarios verificar si su información está comprometida y que ha identificado más de 550 millones de contraseñas expuestas, y dio con el dato.

En ella, 141 cuentas que usaban “ji32k7au418” como clave habían sido hackeadas. Dentro del mensaje que acumuló más de 2,600 interacciones en la plataforma, los seguidores de Ou empezaron a levantar algunas explicaciones.

Algunas indicaban que podía ser porque se utilizaba “como ejemplo de una contraseña” en la documentación de algún lugar, otros por un juego de “combinación de manos” y unos -más cercanos a la verdad- a que correspondía a “algo realmente obvio” pero escrito en el sistema de caracteres chinos llamado cangjie.

En realidad, todo se debe a un sistema nacional fonético de China, empleado también por los taiwaneses para enseñarles a los alumnos de primaria el mandarín estándar.