Dentro de la gran variedad de aplicaciones de mensajería instantánea, WhatsApp se mantiene como la más popular a nivel mundial, y por eso se actualiza frecuentemente con nuevas funciones y herramientas para los usuarios.

Una de ellas, que se mantenía en la versión beta, ya se encuentra disponible, y es nada menos que la posibilidad de escuchar los audios sin la necesidad de entrar en la aplicación.

Es decir que a partir de ahora los usuarios podrán escuchar el archivo de audio enviado por alguno de sus contactos, directamente desde la notificación de la pantalla de bloqueo o del centro de notificaciones.

Por el momento, esta función se encuentra disponible solamente para teléfonos con sistema operativo iOS, pero se espera que también llegue muy pronto a los dispositivos Android.

Cabe señalar que la nueva función se puede aplicar tanto desde la pantalla de bloqueo como desde la barra de notificaciones, por lo que será muy útil para las personas que se encuentran ocupadas y no pueden abrir la app.

Basta con mantener una pulsación larga y se desplegará el reproductor dentro de la notificación para poder saber qué dice nuestro contacto.