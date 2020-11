Tanto Sony como Microsoft lanzaron sus consolas de nueva generación la semana pasada, y aunque prácticamente no hay disponibilidad local del PlayStation 5 y el Xbox Series S/X, la mayoría de los nuevos videojuegos que salieron este mes, o que saldrán en diciembre, también estarán disponibles para los modelos actuales, el PlayStation 4/PlayStation 4 Pro, el Xbox One y los Xbox One S/X.