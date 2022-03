Sony Interactive Entertainment presentó la nueva versión de su plataforma de servicios en línea para usuarios de sus consolas PlayStation que, entre otros cambios, finalmente le permitirá competir con el sistema de videojuegos por suscripción Xbox Game Pass de Microsoft.

La compañía japonesa ya contaba con dos niveles de servicios en línea: PS Plus, o PlayStation Plus, y PS Now. No obstante, bajo el nuevo esquema, Sony ahora ofrecerá tres niveles distintos de funcionalidad, comenzando con el PlayStation Plus Essential, y seguido por PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium.

PlayStation Plus Essential, en esencia, ofrece la misma funcionalidad y beneficios que el servicio actual de PS Plus. Específicamente, por $9.99 al mes, o $59.99 al año, un usuario puede descargar hasta dos juegos gratis al mes, disfrutar de descuentos en ciertos juegos y servicios, contar con almacenaje en la nube y tener acceso a funcionalidad de multiplayer en juegos como la serie de Battlefield y Call of Duty, entre otros.

El segundo nivel, PlayStation Extra Plus, se convierte en el competidor directo de Game Pass de Microsoft. Con este nuevo nivel de suscripción ($14.99 al mes, $99.99 al año), además de tener todos los beneficios del nivel anterior, los usuarios tendrán acceso a sobre 400 juegos del PlayStation 4 y 5 que podrán descargar e instalar en su consola directamente, sin necesidad de tener que jugarlos mediante streaming.

Por su parte, el último nivel, PlayStation Plus Premium ($17.99 al mes, $119.99 al año), añade la habilidad de jugar sobre 340 juegos adicionales, incluyendo títulos del PlayStation 3 disponibles para streaming, y un catálogo de juegos del PlayStation original, del PlayStation 2 y de la consola portátil PSP que podrán ser jugados mediante streaming o descargados e instalados localmente, dependiendo del juego.

Sony fue una de las primeras empresas de videojuegos en ofrecer un servicio de streaming para juegos mediante PS Now, que debutó en el 2014 y que también permite a las personas jugar en una computadora personal, pero su esquema de tres niveles de suscripción no resultó muy popular. Game Pass, en cambio, permite instalar y jugar cientos de juegos por una sola suscripción mensual. De momento, Microsoft sostiene que Game Pass cuenta con unos 25 millones de suscripciones.

Los nuevos servicios de PS Plus estarán disponibles para usuarios del PS4 y PS5 en la primera mitad de 2022, comenzando con Asia en junio, seguido por los Estados Unidos, Europa y el resto del mundo. Algunos de los juegos que estarán disponibles en la ventana de lanzamiento incluyen Death Stranding, God of War (2018), Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 y Returnal.