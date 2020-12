Sony Interactive Entertainment (SIE), la división dentro del gigante japonés de tecnología que maneja el imperio PlayStation, anunció ayer, jueves, que removió el nuevo videojuego de CD Projekt Red (CDPR), Cyberpunk 2077, del PlayStation Store y que ofrecerá reembolsos a todas las personas que adquirieron el juego a través de su plataforma digital de distribución.

Por su parte, Microsoft Corporation anunció hoy que también ofrecerá reembolsos para las personas que compraron el juego para el Xbox o computadoras personales (PCs) mediante el Microsoft Store pero, al momento, el videojuego permanece disponible para la venta en su tienda virtual.

Cyberpunk 2077, que estuvo en desarrollo desde el 2016, debutó oficialmente el pasado 10 de diciembre tras múltiples atrasos. Aunque la versión para computadoras personales (PCs) recibió buenas reseñas, CDPR distribuyó las copias para las consolas apenas un día antes del lanzamiento.

Y la razón se hizo patente cuando los portales especializados en videojuegos intentaron correr Cyberpunk 2077 en las consolas de última generación, principalmente en el PlayStation 4 y Xbox One: el juego, sencillamente, tiene demasiados problemas para ser ejecutado en ambas consolas que salieron al mercado en el 2013.

“SIE aspira a asegurarle a los clientes un alto nivel de satisfacción. Por ende, comenzaremos a ofrecer reembolsos a todas las personas que compraron Cyberpunk 2077 a través del PlayStation Store. También hemos removido el juego de nuestra plataforma hasta nuevo aviso”, escribió la empresa en el portal.

Las personas que ya compraron el juego, ya sea por el PlayStation Store, mediante discos Blu-Ray en tiendas o por Amazon/GameStop/Best Buy, pueden instalarlo, jugar y descargar el parcho actual y futuras actualizaciones. El juego también estará disponible para instalarlo si ya lo compró y desea jugarlo.

Rutinariamente el juego falla en mantener 30 frames por segundo (fps) en consolas de última generación, las texturas y modelos se tardan muchísimo en salir en pantalla, los personajes atraviesan paredes y otros obstáculos, múltiples aventuras no pueden completarse debido a errores en programación, etc.

El juego corre mejor en el PlayStation 4 Pro y el Xbox One X, pero no por mucho, y la mejor experiencia en consolas la tienen los dueños del Playstation 5 o el Xbox Series S o Series X que, al momento, son extremadamente difíciles de conseguir. No obstante, el parcho que añadiría funcionalidad de nueva generación a Cyberpunk 2077 para el PS5 y Xbox Series S/X no estará disponible sino hasta enero o febrero del próximo año.

Los problemas persisten inclusive luego de dos parchos publicados por CDPR, incluyendo uno de casi 40 Gigabytes (GB) el día de lanzamiento. La empresa admitió que no dio la atención necesaria a las versiones para consolas, se disculpó con las personas y estableció un correo electrónico ([email protected]) para ayudar a sus clientes a conseguir reembolsos para las versiones de consolas.

CDPR ha dicho que ya trabaja en actualizaciones para las consolas que llegarán en enero y febrero de 2021.

Personalmente, Cyberpunk 2077 tiene las piezas para ser un gran videojuego, al igual que la propiedad más famosa de CDPR, The Witcher. La versión para PC tiene una gran cantidad de problemas, pero el desempeño es más estable que en las consolas. No obstante, todavía hay muchos errores y exploits que CDPR tiene que resolver.

Al momento, nuestra recomendación es no comprar Cyberpunk 2077 hasta que CDPR publique versiones estables y más estables que la versión de lanzamiento. No le extrañe tener que esperar hasta febrero o, quizás, marzo. Aunque The Witcher 3 también salió al mercado con muchísimos problemas, no fueron tan severos como los que experimenta Cyberpunk 2077. Al menos CDPR demostró, con The Witcher, el compromiso de arreglar todas las fallas hasta convertir el juego en un clásico.