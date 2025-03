Edgar Berlanga promete brillar como una estrella ante Jonathan “Mantequilla” González

El peleador puertorriqueño Edgar Berlanga prometió “brillar como una estrella” este sábado cuando se mida a su compatriota Jonathan “Mantequilla” González en Florida y señaló que no subestima a su contrincante, el que sabe que buscará dar la sorpresa de la noche con una victoria.

“Tengo que ejecutar como una superestrella y conseguir esas grandes peleas. No estoy subestimando a este hombre. Sé que viene a ganar. Es puertorriqueño, tiene esa sangre boricua en él, así que sé que viene a ganar. Sé que no viene a correr. Sé que no va a estar corriendo por el ring tratando de sobrevivir. Va a salir ahí e intentar ganar por puntos. Así que solo quiero que todos sepan que esto va a ser un baño de sangre”, reiteró el peleador al contestar preguntas del promotor británico Promotor británico Eddie Hearn.