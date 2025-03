Jonathan “Mantequilla” González: “Si viene la mano y lo puedo noquear, lo voy hacer”

“Me hace sentir bien porque es de una de las primeras veces que hago un campamento sin tener que acuartelarme. Que lo hago por voluntad propia. Levantarme a correr, ir al gimnasio sin nadie que me esté empujando. Me he sentido contento”, expresó González Ortiz, quien tiene marca de 20-0-1, con 16 nocauts, a El Nuevo Día.