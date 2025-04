Cómo equilibrar vida y trabajo si eres dueño de negocio

“A veces sentimos que, aunque hacemos mucho, no estamos logrando mucho”, planteó. Esto sucede, según la experta, cuando las personas se concentran en las tareas por hacer y no en los resultados que se desean obtener. Por eso, aconsejó que primero se evalúe cómo cada actividad se alinea con lo que se quiere lograr y, a base de eso, establecer las prioridades.

“Es bien importante asegurarse de reclutar a una persona en cuya capacidad confías porque, si no confías en él, no vas a poder delegar, y si confías y no lo dejas hacer el trabajo, se va a ir. Así que debes dejarlo que haga su trabajo según sus propios talentos”, abundó.

