Contar con una página web sencilla de navegar, con información clara y completa, es esencial para proveer una buena experiencia. “Cuando el cliente, justo antes de atreverse a comprar, se pregunta en cuánto tiempo le va a llegar el producto o si lo puede devolver, y no encuentra respuestas visibles, hay un problema grave de efectividad de la tienda”, sostuvo Manopla. Al no poder aclarar sus dudas, los usuarios pueden irse a otra página y no volver.

Ocurre cuando un usuario se convierte en un cliente comprador. “Antes de esa conversión de compra hay otras conversiones que son importantes, como la suscripción a la base de datos de email marketing ”, resaltó el experto. “Cuando un cliente llega a tu página web y no compra, pero te deja su email para recibir información, descuentos o promociones, estás convirtiendo un usuario anónimo en un prospecto conocido al que ya le podemos mandar mensajes directos”. Agregó que estos mensajes, bien utilizados para transmitir confianza y no spam , pueden impulsar la compra.

