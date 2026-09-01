Nace la nueva casa de los creadores de contenido en Puerto Rico

Un estudio donde las ideas toman forma y cada espacio puede transformarse según el proyecto: así se presenta Content Hub Studios, la nueva propuesta de GFR Media para creadores, marcas y producciones que buscan algo más que cuatro paredes para desarrollar contenido.

Esa versatilidad quedó en evidencia durante el primer encuentro de marcas celebrado en el espacio los días 19 y 20 de agosto. Durante ambas jornadas, creadores de contenido e influencers puertorriqueños se dieron cita en las instalaciones de GFR Media, en Guaynabo, para conocer las posibilidades del estudio.

Para demostrar esa capacidad de adaptación, la actividad se desarrolló en colaboración con empresas de mercadeo y publicidad como Influmedia y P2P Marketing

Content Hub Studios cuenta con áreas y equipo especializado para producción y transmisión de vídeos, grabación de pódcasts y sesiones fotográficas, además de recursos técnicos que permiten adaptar los ambientes a cada proyecto.

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“Queremos posicionar a Content Hub Studios como la ‘casa de los creadores’, es decir, ser el aliado número uno de los influencers y creadores de contenido que necesitan un espacio profesional, cómodo, seguro y accesible para hacer todas sus producciones audiovisuales”, explicó Dennis Rivera Pichardo, gerente sénior creativo de GFR Media.

El objetivo es que creadores y marcas se concentren en lo esencial: desarrollar sus ideas y convertirlas en contenido.

Durante el evento, las distintas áreas del estudio se transformaron en escenarios para experiencias y activaciones de marcas, lo que permitió a los invitados visualizar usos para producciones, campañas o proyectos.

“Aquí podemos ayudarles de todas las formas. Podemos ofrecerles solamente el espacio o las capacidades técnicas que necesiten para que puedan realizar su trabajo, ya sea para ellos o para cualquiera de sus marcas”, añadió Rivera Pichardo.

Entre los participantes estuvo Jeshua Vázquez, , creador de contenido especializado en café, quien ya había conocido Content Hub Studios durante su casa abierta el pasado junio. Esta vez, aseguró haber encontrado una experiencia distinta.

“Cuando llegué dije: ‘¿Qué es este lugar?’. Está espectacular. Tiene todas las herramientas para un creador de contenido, un empresario que quiera desarrollar su marca, crear un canal de pódcast o tomarse fotografías. Cuando entré, vi que estaba dividido en varias áreas y que había exposiciones de marcas y compañías. Esto es otro lugar; otra cosa”, concluyó Vázquez.

Por su parte, el CEO de GFR Media, Rafael Lama Bonilla, compartió que este es solo el comienzo del estudio, que representa grandes oportunidades de crecimiento para la empresa.

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“Para nosotros, como la principal empresa de medios en Puerto Rico, esto representa una evolución orgánica y natural que nos permite ofrecer herramientas efectivas para que los creadores de contenido amplifiquen sus mensajes de manera creativa y de alto calibre”, puntualizó Lama Bonilla.

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