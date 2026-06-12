Content Hub Studios: la nueva propuesta de GFR Media para creadores de contenido

Los creadores de contenido en Puerto Rico -a partir del lunes, 15 de junio- podrán contar con un nuevo espacio acondicionado con tecnología de avanzada y profesionales audiovisuales para la producción de sus respectivos proyectos.

Se trata de Content Hub Studios, una propuesta innovadora del conglomerado GFR Media dirigida a empresas e individuos que aspiren a producir proyectos audiovisuales de alta calidad, de una manera eficiente y sin complicaciones.

La compañía acondicionó tres estudios que fueron diseñados para distintos formatos de producción, ubicados en sus dos instalaciones en Guaynabo: en el Parque Industrial Amelia y en el edificio de GFR Media-LinkActiv.

“Content Hub Studios es la apuesta que tiene GFR Media, de poner a la disposición de nuestros clientes, socios y el público general de creadores de contenido de Puerto Rico, nuestros estudios de primer orden”, explicó Dennis Rivera Pichardo, gerente sénior creativo de GFR Media.

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“Esto nace en un momento donde vemos la necesidad de individuos, de marcas, agencias de publicidad y asociaciones profesionales, cada vez más, de crear contenido visual, ya sea audio solamente, video, o video y audio”, reveló.

La compañía acondicionó tres estudios que fueron diseñados para distintos formatos de producción (Suministrada)

En los estudios, los interesados en el servicio podrán grabar contenido para vídeo, producir podcast y realizar sesiones fotográficas. De igual manera, los espacios cuentan con un limbo blanco de más de 15 pies, un estudio completo para broadcasting o streaming, así como un TriCaster que son equipos de alta gama para transmisión en vivo para cualquier necesidad de producción o streaming.

Rivera Pichardo resaltó que la empresa invirtió en equipo de primera calidad y, renovó sus espacios existentes, con el objetivo de mejorar la experiencia de aquellos que utilicen los servicios.

¿Cómo puedes acceder los servicios?

El uso de estos estudios será mediante rentas variables que comienzan con el alquiler básico del espacio, al que se le pueden añadir otros servicios que van desde la renta de los equipos hasta la asistencia técnica para producir el contenido.

“El producto se acomoda a la necesidad del cliente. Si prefiere llevar su equipo de producción, alquila solamente el espacio. Pero, si necesita que nosotros le pongamos los equipos de cámara, audio o iluminación, también lo podemos hacer. Nos adaptamos según lo que requiera el cliente”, sostuvo.

Para arrendar el espacio, se habilitó una plataforma self service, disponible en esta dirección web: https://content-hub-studio.podyx.com/, desde donde se podrá reservar el espacio con o sin equipo técnico y personal necesario.

Potenciar el alcance

Las producciones grabadas bajo este nuevo proyecto, según Rivera Pichardo, pueden sumarse a los paquetes de creación de contenido que ofrece GFR Media.

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“Con esto pueden coexistir en las plataformas de El Nuevo Día y Primera Hora, ayudando a que las marcas tengan más visibilidad y alcance, o simplemente vivir en sus redes. Si quieren que estos contenidos estén en El Nuevo Día como forma de content marketing, pueden hacerse los paquetes combinando los servicios de producción, más los servicios de BrandStudio, en nuestra unidad de branded content”, expresó.

Reiteró que la oportunidad está abierta a todo aquel que interese maximizar la calidad de sus presentaciones virtuales.