Este año académico 2021-2022 promete traer mucha alegría e ilusión para los estudiantes, los maestros, el personal escolar y, por supuesto, los padres, pues todos se preparan para un nuevo comienzo y para retomar la rutina del regreso a clases de manera mayormente presencial.

La realidad es que no importa la edad, ¡todos están más deseosos que nunca de comenzar el curso con el pie derecho! Para ello, se preparan con los materiales escolares, la ropa, el calzado y los accesorios que harán que su entrada al salón de clases sea especial. Después de todo, se reencontrarán y, juntos, iniciarán una nueva etapa, que promete traer muchas sorpresas y el logro de muchas metas.

Para que esa tarea sea más sencilla, The Mall of San Juan ofrece un ambiente familiar y seguro para realizar tus compras de regreso a clases. Con más de 80 tiendas, cuenta con una variedad de productos que asegurarán que el retorno a la escuela sea divertido y a la moda… ¡elementos que complementarán los deseos de estudiar y aprender!

Además, como un detalle de apreciación a la labor y al compromiso de los maestros, del 15 de julio al 15 de agosto, estos pueden pasar por el Centro de Servicio al Cliente para recoger un regalo de The Mall of San Juan (1,000 regalos disponibles, mientras duren). Al hacerlo, también estarán participando de un premio de una de tres tarjetas de regalos de una de sus tiendas valoradas en $500. El primer premio también recibirá Wyndham Rewards para disfrutar de una estadía en cualquier Club Wyndham.

Para detalles y más información, visita el centro de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a miércoles; de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., de jueves a sábado; y de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., los domingos. También puedes acceder a www.themallofsanjuan.com.

Te presentamos algunas de las propuestas de The Mall of San Juan, para hacer de este año escolar uno memorable.